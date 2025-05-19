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У Львів згадували жертв репресій СРСР — щорічний День пам'яті

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Дата публікації: 19 травня 2025 02:36
День пам'яті жертв політичних репресій пройшов у Львові
Вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Львові. Фото: Львівська міська рада

У Львові пройшла церемонія вшанування пам’яті усіх, хто загинув у боротьбі з тоталітарним радянським режимом. День пам’яті жертв політичних репресій в Україні вшановують щорічно у третю неділю травня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Львівської міської ради.

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Як відбувався захід

Спершу відбулась церемонія покладання квітів та лампадок за участю представників міської та обласної влади, військових, громадських діячів, духовенства та мешканців міста.  Від громади міста у вшануванні взяв участь перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

"Це не просто вшанування, це — наш моральний обов’язок пам’ятати", — зазначив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови.

У Львів згадували жертв репресій СРСР — щорічний День пам'яті - фото 1
Українські військові вшановують у Львові пам'ять жертв репресій СРСР. Фото: Львівська міська рада

Опісля хвилиною мовчання згадали усіх, хто віддав життя за Україну. Відтак разом заспівали Державний Гімн України, після чого отці різних конфесій відслужили екуменічну панахиду.

У Львів згадували жертв репресій СРСР — щорічний День пам'яті - фото 2
Священники різних конфесій відслужили панахиду по жертвах тоталітарного радянського режиму. Фото: Львівська міська рада

День пам’яті жертв політичних репресій в Україні вшановують щорічно у третю неділю травня. Пам’ятна дата встановлена Указом Президента від 21 травня 2007 року з метою гідного вшанування пам’яті жертв політичних репресій радянського тоталітарного режиму.

Раніше ми повідомляли, як у Львові святкували день вишиванки. Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що для них означає цей день.

Також стало відомо, що жителька Львова заблукала під час спуску з гори Говерла. На допомогу їй прибули рятувальники, які супроводили дівчину.

Львів СРСР репресії історія жертви пам'ять
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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