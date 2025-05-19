День пам'яті жертв політичних репресій пройшов у Львові

Вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Львові. Фото: Львівська міська рада

У Львові пройшла церемонія вшанування пам’яті усіх, хто загинув у боротьбі з тоталітарним радянським режимом. День пам’яті жертв політичних репресій в Україні вшановують щорічно у третю неділю травня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Львівської міської ради.

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Як відбувався захід

Спершу відбулась церемонія покладання квітів та лампадок за участю представників міської та обласної влади, військових, громадських діячів, духовенства та мешканців міста. Від громади міста у вшануванні взяв участь перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

"Це не просто вшанування, це — наш моральний обов’язок пам’ятати", — зазначив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови.

Українські військові вшановують у Львові пам'ять жертв репресій СРСР. Фото: Львівська міська рада

Опісля хвилиною мовчання згадали усіх, хто віддав життя за Україну. Відтак разом заспівали Державний Гімн України, після чого отці різних конфесій відслужили екуменічну панахиду.

Священники різних конфесій відслужили панахиду по жертвах тоталітарного радянського режиму. Фото: Львівська міська рада

День пам’яті жертв політичних репресій в Україні вшановують щорічно у третю неділю травня. Пам’ятна дата встановлена Указом Президента від 21 травня 2007 року з метою гідного вшанування пам’яті жертв політичних репресій радянського тоталітарного режиму.

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