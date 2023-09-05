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Во львовской квартире нашли тело мужчины без признаков жизни

5 сентября 2023 14:20
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во львовской квартире нашли тело мужчины без признаков жизни
Мужская рука на полу. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Вчера, 4 сентября, во Львове по ул. Харьковской спасатели открыли дверь закрытой квартиры. Там обнаружили тело владельца квартиры.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.

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Мужчине было 84 года

"В 12:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение от полиции о том, что во Львове по ул. Харьковская, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома длительное время не открывает двери владелец 1939 года рождения", — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью бензореза открыли входную дверь и обеспечили доступ к помещению правоохранителям и родственникам. В квартире было обнаружено тело пожилого мужчины, без признаков жизни.

Напомним, мы ранее писали, что спасатели Львовщины извлекли из шестиметрового колодца тело женщины. Она упала в колодец на собственном дворе.

Также мы раньше писали, что во Львове из окна многоэтажки выпала женщина. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, во Львове нашли тело молодого парня, повесившегося на ограде по ул. Гипсовой. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.

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