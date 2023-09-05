У львівській квартирі знайшли тіло чоловіка без ознак життя

Рука чоловіка на підлозі. Фото: Google

Вчора, 4 вересня, у Львові на вул. Харківській рятувальники відчинили двері зачиненої квартири. Там виявили тіло власника квартири.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

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"О 12:47 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від поліції про те, що в м. Львові на вул. Харківська, в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку тривалий час не відчиняє дверей власник 1939 року народження", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою бензоріза відкрили вхідні двері й забезпечили доступ до помешкання правоохоронцям та родичам. В квартирі було виявлено тіло літнього чоловіка, без ознак життя.

Нагадаємо, ми раніше писали, що рятувальники Львівщини дістали з шестиметрового колодязя тіло жінки. Вона впала в колодязь на власному подвірʼї.

Також, ми раніше писали, що у Львові з вікна багатоповерхівки випала жінка. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Крім того, у Львові знайшли тіло молодого хлопця, який повісився на огорожі на вул. Гіпсовій. Правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопця.