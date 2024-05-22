ДТП во Львовской области 22 мая

ДТП во Львовской области. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

На автодороге Киев — Чоп, недалеко от населенного пункта Нижнее Синевидное Львовской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Telegram в среду, 22 мая.

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Правоохранители сообщили, что в результате ДТП одна полоса для движения транспортных средств перекрыта. В настоящее время обеспечивается реверсный проезд.

ДТП во Львовской области. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

"Учтите эту информацию при планировании маршрута!" — говорится в сообщении.

Пост патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области суд вынес приговор поляку Яну Ястребскому, который во время управления грузовиком выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ, 25-летний водитель которого погиб. Поляк был признан виновным в смертельном ДТП и приговорен к четырем годам заключения с двухлетним запретом управлять автомобилями. Однако суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком.

Также 17 мая во Львове водитель автомобиля наехал на ребенка. Шестилетний мальчик получил травмы в результате ДТП, его госпитализировали.