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Во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими — перекрыта одна полоса

22 мая 2024 08:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ДТП во Львовской области 22 мая
ДТП во Львовской области. Фото: t.me/lvivpatrolpolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На автодороге Киев — Чоп, недалеко от населенного пункта Нижнее Синевидное Львовской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Telegram в среду, 22 мая.

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ДТП во Львовской области

Правоохранители сообщили, что в результате ДТП одна полоса для движения транспортных средств перекрыта. В настоящее время обеспечивается реверсный проезд.

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ДТП во Львовской области. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

"Учтите эту информацию при планировании маршрута!" — говорится в сообщении.

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Пост патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области суд вынес приговор поляку Яну Ястребскому, который во время управления грузовиком выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ, 25-летний водитель которого погиб. Поляк был признан виновным в смертельном ДТП и приговорен к четырем годам заключения с двухлетним запретом управлять автомобилями. Однако суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком.

Также 17 мая во Львове водитель автомобиля наехал на ребенка. Шестилетний мальчик получил травмы в результате ДТП, его госпитализировали.

ДТП
авария
полиция
Львовская область
автомобиль

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