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У Львівській області сталася ДТП з потерпілими — перекрита одна смуга

22 травня 2024 08:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДТП у Львівській області 22 травня
ДТП у Львівській області. Фото: t.me/lvivpatrolpolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На автодорозі Київ — Чоп, неподалік населеного пункту Нижнє Синьовидне Львівської області, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є потерпілі.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у Telegram у середу, 22 травня.

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Правоохоронці повідомили, що внаслідок ДТП одна смуга для руху транспортних засобів перекрита. Наразі забезпечується реверсний проїзд.

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ДТП у Львівській області. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту!" — йдеться у повідомленні.

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Скриншот патрульної поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області суд виніс вирок поляку Яну Ястребському, який під час кермування вантажівкою виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у КамАЗ, 25-річний водій якого загинув. Поляка було визнано винним у смертельній ДТП та засуджено до чотирьох років ув'язнення з дворічною забороною керувати автомобілями. Однак суд звільнив його від відбування основного покарання з іспитовим терміном.

Також 17 травня у Львові водій автомобіля наїхав на дитину. Шестирічний хлопчик отримав травми внаслідок ДТП, його ушпиталили.

ДТП
аварія
поліція
Львівська область
автомобіль

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