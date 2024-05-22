ДТП у Львівській області 22 травня

У Львівській області сталася ДТП з потерпілими — перекрита одна смуга
На автодорозі Київ — Чоп, неподалік населеного пункту Нижнє Синьовидне Львівської області, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є потерпілі.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у Telegram у середу, 22 травня.
ДТП у Львівській області
Правоохоронці повідомили, що внаслідок ДТП одна смуга для руху транспортних засобів перекрита. Наразі забезпечується реверсний проїзд.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львівській області суд виніс вирок поляку Яну Ястребському, який під час кермування вантажівкою виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у КамАЗ, 25-річний водій якого загинув. Поляка було визнано винним у смертельній ДТП та засуджено до чотирьох років ув'язнення з дворічною забороною керувати автомобілями. Однак суд звільнив його від відбування основного покарання з іспитовим терміном.
Також 17 травня у Львові водій автомобіля наїхав на дитину. Шестирічний хлопчик отримав травми внаслідок ДТП, його ушпиталили.
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