Во Львовской области раскрыли финкомпанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну

Правоохранители, разоблачившие финансовую компанию. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили финансовую компанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну. Также зафиксирован вывод средств наличными.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины в Telegram в понедельник, 13 мая.

Читайте также:

Разоблачение финансовой компании

"Сотрудники БЭБ совместно с киберспециалистами Управления СБУ во Львовской области установили группу лиц, которые организовали незаконную деятельность ряда обменных пунктов. Теневые конвертационные услуги осуществлялись под прикрытием лицензии финансовой компании", — говорится в сообщении.

Обыск у фигурантов. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Заявки на обмен криптовалюты в наличные лица получали в Telegram-боте. В дальнейшем клиенту поступало SMS с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене.

К тому же при участии владельцев упомянутых обменных пунктов производился обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме "лицо-лицо".

Обыск у фигурантов. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Заказчику предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.

В БЭБ отметили, что такие операции проводились без соответствующих разрешений Национального банка Украины и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах.

Детективы провели 11 обысков. Они изъяли неучтенную наличность в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптокошелькам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Обыск у фигурантов. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Постановлениями суда наложен арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, которые хранятся на одной из известных криптобирж.

Кроме того, причастные лица производили вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Пост БЕБ. Фото: скриншот

Пост БЕБ. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители задержали участников агентурной сети спецслужб России. Они планировали серию терактов в Киеве и Львове.

Также по материалам ГБР, во Львовской области будут судить чиновников сельсовета. Они незаконно приватизировали землю, предназначенную для строительства дороги.