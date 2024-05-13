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Во Львовской области раскрыли финкомпанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну

13 мая 2024 14:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области раскрыли финкомпанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну
Правоохранители, разоблачившие финансовую компанию. Фото: t.me/esbu_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили финансовую компанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну. Также зафиксирован вывод средств наличными.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины в Telegram в понедельник, 13 мая.

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Разоблачение финансовой компании

"Сотрудники БЭБ совместно с киберспециалистами Управления СБУ во Львовской области установили группу лиц, которые организовали незаконную деятельность ряда обменных пунктов. Теневые конвертационные услуги осуществлялись под прикрытием лицензии финансовой компании", — говорится в сообщении.

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Обыск у фигурантов. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Заявки на обмен криптовалюты в наличные лица получали в Telegram-боте. В дальнейшем клиенту поступало SMS с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене. 

К тому же при участии владельцев упомянутых обменных пунктов производился обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме "лицо-лицо".

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Обыск у фигурантов. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Заказчику предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.

В БЭБ отметили, что такие операции проводились без соответствующих разрешений Национального банка Украины и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах.

Детективы провели 11 обысков. Они изъяли неучтенную наличность в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптокошелькам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность. 

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Обыск у фигурантов. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Постановлениями суда наложен арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, которые хранятся на одной из известных криптобирж.

Кроме того, причастные лица производили вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Пост БЕБ. Фото: скриншот
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Пост БЕБ. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители задержали участников агентурной сети спецслужб России. Они планировали серию терактов в Киеве и Львове.

Также по материалам ГБР, во Львовской области будут судить чиновников сельсовета. Они незаконно приватизировали землю, предназначенную для строительства дороги.

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деньги
Львовская область
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БЕБ

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