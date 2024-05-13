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У Львівській області викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню

13 травня 2024 14:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню
Правоохоронці, які викрили фінансову компанію. Фото: t.me/esbu_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню. Також зафіксовано виведення коштів у готівку.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України в Telegram у понеділок, 13 травня.

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Викриття фінансової компанії

"Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями Управління СБУ у Львівській області встановили групу осіб, які організували незаконну діяльність низки обмінних пунктів. Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії", — йдеться у повідомленні.

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Обшук у фігурантів. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували в Telegram-боті. Надалі клієнту надходило SMS з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні. 

До того ж за участі власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою "особа-особі". 

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Обшук у фігурантів. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Замовнику надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку.

У БЕБ наголосили, що такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення  в бухгалтерському й податковому обліках.

Детективи провели 11 обшуків. Вони вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність. 

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Обшук у фігурантів. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж.

Крім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу.

Наразі триває досудове розслідування. 

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Допис БЕБ. Фото: скриншот
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Допис БЕБ. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці затримали учасників агентурної мережі спецслужб Росії. Вони планували серію терактів у Києві та Львові.

Також за матеріалами ДБР, на Львівщині судитимуть посадовців сільради. Вони незаконно приватизували землю, призначену для будівництва дороги.

криптовалюта
гроші
Львівська область
компанії
фінанси
БЕБ

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