У Львівській області викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню
Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню. Також зафіксовано виведення коштів у готівку.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України в Telegram у понеділок, 13 травня.
Викриття фінансової компанії
"Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями Управління СБУ у Львівській області встановили групу осіб, які організували незаконну діяльність низки обмінних пунктів. Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії", — йдеться у повідомленні.
Заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували в Telegram-боті. Надалі клієнту надходило SMS з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні.
До того ж за участі власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою "особа-особі".
Замовнику надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку.
У БЕБ наголосили, що такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках.
Детективи провели 11 обшуків. Вони вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.
Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж.
Крім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, правоохоронці затримали учасників агентурної мережі спецслужб Росії. Вони планували серію терактів у Києві та Львові.
Також за матеріалами ДБР, на Львівщині судитимуть посадовців сільради. Вони незаконно приватизували землю, призначену для будівництва дороги.
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