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Во Львовской области за 55 млн. грн отремонтируют мост: детали

10 августа 2023 16:18
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области за 55 млн. грн отремонтируют мост: детали
Деньги в руках. Фото: Минфин
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На Львовщине из-за капитального ремонта мостового перехода села Малехов с 15 августа перекроют автомобильную дорогу Киев — Чоп. Движение на мосту будет перекрыто до 15 ноября 2023 года.

Об этом сообщил заместитель председателя ЛОГА Юрий Бучко.

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Подробности

В течение августа-ноября будут выполнять следующие работы:

  • демонтаж и разборка конструкций существующего моста и части существующих подходов к нему, переустройство инженерных сетей;
  • устройство буронабивных свай под конструкции опор;
  • устройство монолитных конструкций опор моста;
  • монтаж новых балок пролетных строений;
  • устройство железобетонной плиты;
  • устройство мостового полотна на мосту и подходах, гидроизоляции и слоев асфальтобетонного покрытия.

"На ремонт мостового перехода предусмотрено 55 млн грн из государственного бюджета. Будет выполнять работы подрядная организация ООО "Онур Конструкцион Интернешнл"", — сообщил заместитель председателя ЛОВА Юрий Бучко.

Схема объезда. Фото: Юрий Бучко
Схема объезда. Фото: Юрий Бучко

К слову, мостовой переход был построен в 1961 году, его длина 18,5 м. Его перестраивали несколько раз. Он состоит из пяти частей, некоторые из которых не объединены между собой, в этой связи отсутствует возможность выполнять капитальный ремонт мостового перехода по частям, не закрывая движение по нему.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области ремонтируют дорожное покрытие на автодороге в Великих Мостах. Общая стоимость работ на объекте составляет 53 млн 184 тысяч гривен.

Также мы писали, что во Львовской области на автомобильной дороге Р-15 Ковель — Владимир —Волынский  — Червоноград  — Жовква завершили ремонт моста через реку Болотня вблизи населенного пункта Силец. Сейчас движение автомобилей через сооружение открыто в обоих направлениях.

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