Во Львовской области за 55 млн. грн отремонтируют мост: детали

Деньги в руках. Фото: Минфин

На Львовщине из-за капитального ремонта мостового перехода села Малехов с 15 августа перекроют автомобильную дорогу Киев — Чоп. Движение на мосту будет перекрыто до 15 ноября 2023 года.

Об этом сообщил заместитель председателя ЛОГА Юрий Бучко.

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В течение августа-ноября будут выполнять следующие работы:

демонтаж и разборка конструкций существующего моста и части существующих подходов к нему, переустройство инженерных сетей;

устройство буронабивных свай под конструкции опор;

устройство монолитных конструкций опор моста;

монтаж новых балок пролетных строений;

устройство железобетонной плиты;

устройство мостового полотна на мосту и подходах, гидроизоляции и слоев асфальтобетонного покрытия.

"На ремонт мостового перехода предусмотрено 55 млн грн из государственного бюджета. Будет выполнять работы подрядная организация ООО "Онур Конструкцион Интернешнл"", — сообщил заместитель председателя ЛОВА Юрий Бучко.

Схема объезда. Фото: Юрий Бучко

К слову, мостовой переход был построен в 1961 году, его длина 18,5 м. Его перестраивали несколько раз. Он состоит из пяти частей, некоторые из которых не объединены между собой, в этой связи отсутствует возможность выполнять капитальный ремонт мостового перехода по частям, не закрывая движение по нему.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области ремонтируют дорожное покрытие на автодороге в Великих Мостах. Общая стоимость работ на объекте составляет 53 млн 184 тысяч гривен.

Также мы писали, что во Львовской области на автомобильной дороге Р-15 Ковель — Владимир —Волынский — Червоноград — Жовква завершили ремонт моста через реку Болотня вблизи населенного пункта Силец. Сейчас движение автомобилей через сооружение открыто в обоих направлениях.