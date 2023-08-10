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У Львівській області за 55 млн. грн відремонтують міст: деталі

10 серпня 2023 16:18
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Марта Байдака
Журналіст
У Львівській області за 55 млн. грн відремонтують міст: деталі
Гроші в руках. Фото: Мінфін
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині через капітальний ремонт мостового переходу, села Малехів з 15 серпня перекриють автомобільну дорогу  Київ-Чоп. Рух на мості буде перекритий до 15 листопада 2023 року. 

Про це повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко

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Подробиці 

Впродовж серпня-листопада будуть виконувати наступні роботи:

  • демонтаж і розбирання конструкцій існуючого мосту та частини існуючих підходів до нього, перевлаштування інженерних мереж;
  • улаштування буронабивних паль під конструкції опор;
  • улаштування монолітних конструкцій опор мосту;
  • монтаж нових балок прогонових будов;
  • улаштування залізобетонної плити;
  • улаштування мостового полотна на мосту та підходах, гідроізоляції та шарів асфальтобетонного покриття.

"На ремонт мостового переходу передбачено 55 млн грн з державного бюджету. Виконуватиме роботи підрядна організація ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл"", — повідомив заступник голови ЛОВА Юрій Бучко.

Схема об'їзду. Фото: Юрій Бучко
Схема об'їзду. Фото: Юрій Бучко 

До слова, мостовий перехід побудований у 1961 році, його довжина 18,5 м. Його перебудовували декілька разів. Він складається з п’яти частин, деякі з яких не об’єднані між собою, у зв’язку з цим відсутня можливість виконувати капітальний ремонт мостового переходу по частинах, не закриваючи рух по ньому.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині  ремонтують дорожнє покриття на автошляху у  Великих Мостах. Загальна вартість робіт на об’єкті складає 53 млн 184 тисячі гривень.

Також ми писали, що у Львівькій області на автомобільній дорозі Р-15 Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Тепер рух автомобілів через споруду відкритий в обох напрямках.

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