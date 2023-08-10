У Львівській області за 55 млн. грн відремонтують міст: деталі
На Львівщині через капітальний ремонт мостового переходу, села Малехів з 15 серпня перекриють автомобільну дорогу Київ-Чоп. Рух на мості буде перекритий до 15 листопада 2023 року.
Про це повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.
Подробиці
Впродовж серпня-листопада будуть виконувати наступні роботи:
- демонтаж і розбирання конструкцій існуючого мосту та частини існуючих підходів до нього, перевлаштування інженерних мереж;
- улаштування буронабивних паль під конструкції опор;
- улаштування монолітних конструкцій опор мосту;
- монтаж нових балок прогонових будов;
- улаштування залізобетонної плити;
- улаштування мостового полотна на мосту та підходах, гідроізоляції та шарів асфальтобетонного покриття.
"На ремонт мостового переходу передбачено 55 млн грн з державного бюджету. Виконуватиме роботи підрядна організація ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл"", — повідомив заступник голови ЛОВА Юрій Бучко.
До слова, мостовий перехід побудований у 1961 році, його довжина 18,5 м. Його перебудовували декілька разів. Він складається з п’яти частин, деякі з яких не об’єднані між собою, у зв’язку з цим відсутня можливість виконувати капітальний ремонт мостового переходу по частинах, не закриваючи рух по ньому.
Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині ремонтують дорожнє покриття на автошляху у Великих Мостах. Загальна вартість робіт на об’єкті складає 53 млн 184 тисячі гривень.
Також ми писали, що у Львівькій області на автомобільній дорозі Р-15 Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Тепер рух автомобілів через споруду відкритий в обох напрямках.