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Во Львовской области заработал Портал услуг и льгот для защитников и ветеранов — как воспользоваться

30 мая 2024 15:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области заработал Портал услуг и льгот для защитников и ветеранов
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Львовской области заработал Портал услуг и льгот для защитников и ветеранов. Платформу создали, чтобы помочь военным и членам их семей во всех громадах области узнать нужную информацию.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram в четверг, 30 мая.

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Портал услуг и льгот для защитников и ветеранов

Портал информирует обо всех услугах и льготах, которые могут получить защитники и защитницы, ветераны, члены их семей во всех громадах во Львовской области. Перейти на платформу можно по ссылке.

"Если вы представляете государственную или частную структуру и также предоставляете такие услуги или льготы, но информации о них на портале еще нет, пожалуйста, обратитесь в отдел развития и промоций аппарата ЛОГА", — говорится в сообщении.

По словам Козицкого, в ближайшее время на портале появится исчерпывающая информация об услугах, предоставляемых отделениями Пенсионного фонда Украины, больницами и санаторно-курортными учреждениями области.

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Пост Козицкого. Фото: скриншот

Напомним, 29 мая в мэрии Львова 30 львовян посмертно наградили "Почетным знаком Святого Юрия" за оборону Независимости Украины. Это уже восьмая церемония за время полномасштабной войны в Украине.

Также по закону местные власти обязаны публиковать определения сессий, решения и распоряжения исполнительных комитетов и городских председателей. Однако во Львове городские власти, ссылаясь на войну, не обнародуют сотни важных документов, касающихся финансирований из госбюджета.

Львовская область
Максим Козицкий
информация
военные
льготы

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