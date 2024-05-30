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У Львівській області запрацював Портал послуг та пільг для захисників і ветеранів — як скористатися

30 травня 2024 15:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області запрацював Портал послуг та пільг для захисників і ветеранів
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області запрацював Портал послуг та пільг для захисників та ветеранів. Платформу створили, аби допомогти військовим та членам їхніх родин в усіх громадах області дізнатися потрібну інформацію.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram у четвер, 30 травня.

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Портал послуг та пільг для захисників і ветеранів

Портал інформує про всі послуги та пільги, які можуть отримати захисники та захисниці, ветерани, члени їхніх родин в усіх громадах у Львівській області. Перейти на платформу можна за посиланням.

"Якщо ви представляєте державну чи приватну структуру і також надаєте такі послуги або пільги, але інформації про них на порталі ще немає, будь ласка, зверніться у відділ розвитку та промоцій апарату ЛОДА", — йдеться у повідомленні.

За словами Козицького, найближчим часом на порталі зʼявиться вичерпна інформація про послуги, які надають відділення Пенсійного фонду України, лікарні та санаторно-курортні установи області.

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Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 травня у мерії Львова 30 львів’ян посмертно нагородили "Почесним знаком Святого Юрія" за оборону Незалежності України. Це вже восьма церемонія за час повномасштабної війни Україні.

Також згідно із законом, місцева влада зобов'язана публікувати ухвали сесій, рішення та розпорядження виконавчих комітетів і міських голів. Проте у Львові міська влада, посилаючись на війну, не оприлюднює сотні важливих документів, що стосуються фінансувань із держбюджету.

Львівська область
Максим Козицький
інформація
військові
пільги

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