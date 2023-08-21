Во Львовской области задержали мужчину, который стрелял в беспризорную собаку

Руки мужчины в наручниках. Фото: Google

Во Львовской области, работники Золочевской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 71-летнему мужчине, который из пневматического оружия стрелял в собаку. Полиция открыла уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Читайте также:

Собаку с ранением госпитализировали в Центр адаптации животных

"По данным следствия подозреваемый в августе этого года, в Бродах с балкона своей квартиры выстрелил из пневматического ружья в беспризорную собаку. Животное в это время лежало на прилегающей к дому территории. В результате таких действий фигурант нанес собаке телесные повреждения шеи. Пока собака находится в Центре адаптации животных, где ей оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

По этому факту следователи открыли уголовное производство — жестокое обращение с животными. За совершенное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове в ЛКП "Лев" эвтанировали двух здоровых собак. По этому факту полиция открыла уголовное дело. Как говорится в сообщении зоозащитницы Юлии Радлинской, еще 2 мая на территории ЛКП "Лев" эвтанировали двух собак — Мавана и Хью. Зооохотница утверждает, что собаки были здоровыми и накануне находились в вольерах. Позже, по ее словам, тела умерщвленных псов обнаружили работники.

Также мы раньше писали, что на Львовщине у хозяина конфискуют овчарку за нападение на соседку. Кроме того, мужчина должен заплатить 3,4 тыс. грн штрафа за нападение на прохожую.