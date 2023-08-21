У Львівській області затримали чоловіка, який стріляв в безпритульну собаку

Руки чоловіка в наручниках. Фото: Google

На Львівщині, працівники Золочівської окружної прокуратури повідомили про підозру 71-річному чоловіку, який з пневматичної зброї стріляв у собаку. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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"За даними слідства підозрюваний в серпні цього року у Бродах з балкону своєї квартири вистрелив з пневматичної рушниці в безпритульну собаку. Тварина у цей час лежала на прилеглій до будинку території. Внаслідок таких дій фігурант спричинив собаці тілесні ушкодження шиї. Наразі собака перебуває в Центрі адаптації тварин, де їй надають необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження — жорстоке поводження з тваринами. За вчинене чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові в ЛКП "Лев" евтанували двох здорових собак. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Як йдеться у повідмоленні зоозахисниці Юлії Радлінської, ще 2 травня на території ЛКП "Лев" евтанували двох собак — Мавана і Хʼю. Зоохасиниця стверджує, що собаки були здоровими й напередодні перебували у вольєрах. Пізніше, з її слів, тіла умертвлених псів знайшли працівники.

Також, ми раніше писали, що на Львівщині у господаря конфіскують вівчарку за напад на сусідку. Крім того, чоловік має сплатити 3,4 тис. грн штрафу за напад на перехожу.