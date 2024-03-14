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Во Львовской области сбили школьницу, которая переходила дорогу

14 марта 2024 11:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области сбили школьницу, которая переходила дорогу
Автобиль, который сбил школьницу во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Пустомитах Львовской области 25-летняя женщина на автомобиле Renault Zoe сбила 16-летнюю девушку. Потерпевшая переходила дорогу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в четверг, 14 марта.

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ДТП произошло в среду, 13 марта, около 16:00 на улице Грушевского. Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Renault Zoe, 25-летняя жительница Пустомит, совершила наезд на пешехода, 16-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимацию.

"По факту следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области водитель рейсового автобуса маршрута "Львов-Липовец" попал в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина не справился с управлением, в результате чего пострадали 16 человек.

Также в Золочевском районе Львовской области в ночь на 12 марта произошла смертельная авария.

ДТП
авария
полиция
Львовская область
автомобиль

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