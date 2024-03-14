У Львівській області збили школярку, яка переходила дорогу

Автобіль, який збив школярку у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Пустомитах Львівської області 25-річна жінка на автомобілі Renault Zoe збила 16-річну дівчину. Потерпіла переходила дорогу.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у четвер, 14 березня.

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ДТП сталася у середу, 13 березня, близько 16:00 на вулиці Грушевського. Попередньо правоохоронці встановили, що водійка автомобіля Renault Zoe, 25-річна жителька Пустомит, здійснила наїзд на пішохода, 16-річну місцеву мешканку.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію.

"За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області водій рейсового автобуса маршруту "Львів-Липовець" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік не впорався з кермуванням, внаслідок чого постраждали 16 людей.

Також в Золочівському районі Львівської області в ніч проти 12 березня сталася смертельна аварія.