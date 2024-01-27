Во Львовской области женщина планировала обменять в МВД фальшивые водительские права

Работа сервисного центра МВД. Фото: Сервисный центр МВД во Львовской области

В Червонограде Львовской области 29-летняя женщина собиралась обменять в сервисном центре Министерства внутренних дел ложные права. Этот документ оказался подделкой.

Об этом сообщили в сервисном центре МВД Львовской области.

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В МВД сообщили, что в сервисный центр ведомства в городе Червоноград обратилась гражданка 1994 года рождения об обмене водительского удостоверения.

"В ходе проверки информации в Едином государственном реестре МВД выяснилось, что женщина не получала водительское удостоверение. В то же время, документ предоставленный ею является подделкой, ведь в соответствии с данными в реестре принадлежит другому лицу", — сообщили в МВД.

Полиция в ходе досудебного расследования выясняет, где женщина получила подлог.

В полиции также напомнили, что единственный законный путь получения водительского удостоверения — получить его после прохождения обучения в автошколе и сдачи теоретического и практического экзамена в сервисном центре МВД.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области суд признал виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка директора местного училища Виталия Никифорива. Несовершеннолетняя ученица, опекуном которой был педагог, попала в больницу с алкогольной интоксикацией. Мужчине присудили штраф в размере 850 гривен.

Напомним, что на Львовщине правоохранители сообщили семейной паре о подозрении в мошенничестве. Они размещали в сети Интернет объявления об изготовлении водительских удостоверений, брали деньги, а затем исчезали.