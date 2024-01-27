Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області жінка планувала обміняти в МВС фальшиві водійські права arrow

У Львівській області жінка планувала обміняти в МВС фальшиві водійські права

27 січня 2024 16:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львівській області жінка планувала обміняти в МВС фальшиві водійські права
Робота сервісного центру МВС. Фото: Сервісний центр МВС у Львівській області
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Червонограді Львівської області 29-річна жінка збиралася обміняти у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ фальшиві права. Цей документ виявився підробкою.

Про це повідомили у сервісному центрі МВС Львівської області.

Читайте також:

Жінка пред'явила фальшиве посвідчення

В МВС повідомили, що до сервісного центру відомства у місті Червоноград звернулась громадянка 1994 року народження щодо обміну посвідчення водія.

"Під час перевірки інформації в Єдиному державному реєстрі МВС з’ясувалось, що жінка не отримувала посвідчення водія. Водночас, документ наданий нею є підробкою, адже відповідно до даних у реєстрі належить іншій особі", — повідомили в МВС.

Наразі поліція у ході досудового розслідування з'ясовує, де жінка отримала підробку.

В поліції також нагадали, що єдиний законний шлях отримання водійського посвідчення — це отримати його після проходження навчання в автошколі та складання теоретичного і практичного іспиту у сервісному центрі МВС.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області суд визнав винним у неналежному виконанні обов’язків щодо виховання дитини директора місцевого училища Віталія Никифоріва. Неповнолітня учениця, опікуном якої був педагог, потрапила до лікарні з алкогольною інтоксикацією. Чоловіку присудили штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадуємо, що на Львівщині правоохоронці повідомили сімейній парі про підозру в шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали. 

Львів
поліція
Україна
водії
посвідчення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі