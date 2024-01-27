У Львівській області жінка планувала обміняти в МВС фальшиві водійські права

Робота сервісного центру МВС. Фото: Сервісний центр МВС у Львівській області

У Червонограді Львівської області 29-річна жінка збиралася обміняти у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ фальшиві права. Цей документ виявився підробкою.

Про це повідомили у сервісному центрі МВС Львівської області.

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В МВС повідомили, що до сервісного центру відомства у місті Червоноград звернулась громадянка 1994 року народження щодо обміну посвідчення водія.

"Під час перевірки інформації в Єдиному державному реєстрі МВС з’ясувалось, що жінка не отримувала посвідчення водія. Водночас, документ наданий нею є підробкою, адже відповідно до даних у реєстрі належить іншій особі", — повідомили в МВС.

Наразі поліція у ході досудового розслідування з'ясовує, де жінка отримала підробку.

В поліції також нагадали, що єдиний законний шлях отримання водійського посвідчення — це отримати його після проходження навчання в автошколі та складання теоретичного і практичного іспиту у сервісному центрі МВС.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області суд визнав винним у неналежному виконанні обов’язків щодо виховання дитини директора місцевого училища Віталія Никифоріва. Неповнолітня учениця, опікуном якої був педагог, потрапила до лікарні з алкогольною інтоксикацією. Чоловіку присудили штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадуємо, що на Львівщині правоохоронці повідомили сімейній парі про підозру в шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали.