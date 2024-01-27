У Львівській області жінка планувала обміняти в МВС фальшиві водійські права
У Червонограді Львівської області 29-річна жінка збиралася обміняти у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ фальшиві права. Цей документ виявився підробкою.
Про це повідомили у сервісному центрі МВС Львівської області.
Жінка пред'явила фальшиве посвідчення
В МВС повідомили, що до сервісного центру відомства у місті Червоноград звернулась громадянка 1994 року народження щодо обміну посвідчення водія.
"Під час перевірки інформації в Єдиному державному реєстрі МВС з’ясувалось, що жінка не отримувала посвідчення водія. Водночас, документ наданий нею є підробкою, адже відповідно до даних у реєстрі належить іншій особі", — повідомили в МВС.
Наразі поліція у ході досудового розслідування з'ясовує, де жінка отримала підробку.
В поліції також нагадали, що єдиний законний шлях отримання водійського посвідчення — це отримати його після проходження навчання в автошколі та складання теоретичного і практичного іспиту у сервісному центрі МВС.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області суд визнав винним у неналежному виконанні обов’язків щодо виховання дитини директора місцевого училища Віталія Никифоріва. Неповнолітня учениця, опікуном якої був педагог, потрапила до лікарні з алкогольною інтоксикацією. Чоловіку присудили штраф у розмірі 850 гривень.
Нагадуємо, що на Львівщині правоохоронці повідомили сімейній парі про підозру в шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали.
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