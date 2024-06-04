Во Львовской области женщина упала в колодец

Спасатели и женщина, упавшая в колодец. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

В селе Солонское Дрогобычского района Львовской области женщина упала в колодец. Его глубина 15 метров.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области в Facebook во вторник, 4 июня.

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В ГСЧС отметили, что 3 июня в 19:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Солонское в колодец упала 53-летняя женщина.

Колодец, в который упала женщина. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

"Спасатели с помощью лебедки, веревки и пояса вытащили женщину на поверхность и передали медикам", — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.

Пост ГУ ГСЧС во Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, в Стрыйском районе Львовской области в ночь на 4 июня произошел пожар. В результате возгорания конюшни там сгорел скот.

Также в Новом Роздоле Львовской области 10-летний мальчик пробил свою руку о металлическое острие одного из городских заборов. Ребенка удалось спасти спасателям ГСЧС.