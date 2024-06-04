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У Львівській області жінка впала в 15-метрову криницю

4 червня 2024 23:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині жінка впала в колодязь
Рятувальники та жінка, яка впала в криницю. Фото: facebook.com/LVIVDSNS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У селі Солонське Дрогобицького району Львівської області жінка впала в криницю. Її глибина 15 метрів.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області у Facebook у вівторок, 4 червня.

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У ДСНС зазначили, що 3 червня о 19:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селі Солонське в криницю впала 53-річна жінка.

Криниця, в яку впала жінка у Львівській області
Криниця, в яку впала жінка. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

"Рятувальники за допомогою лебідки, мотузки та пояса витягнули жінку на поверхню та передали медикам", — йдеться у повідомленні.

Потерпілу госпіталізували в Дрогобицьку міську лікарню.

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Допис ГУ ДСНС у Львівській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області в ніч на 4 червня сталася пожежа. Внаслідок займання стайні там згоріла худоба.

Також у Новому Роздолі Львівської області 10-річний хлопчик пробив свою руку о металеве вістря одного з міських парканів. Дитину вдалося врятувати рятувальникам ДСНС.

медики
Львівська область
лікарні
ДСНС
рятувальники
нещасний випадок

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