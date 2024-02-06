Во Львовской ОВА будут оказывать финансовую поддержку волонтерам — подробности
Во Львовской области волонтерским организациям будут оказывать финансовую поддержку. В этом году предполагается выделение для этих нужд 5 млн гривен.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий во вторник, 6 февраля.
Финансовая поддержка для волонтеров
"Как я уже неоднократно говорил, волонтеры являются мостиком между людьми, которые хотят помочь, и людьми, нуждающимися в помощи. А цель Львовской ОВ — быть надежной опорой и для одних, и для других, именно поэтому мы разрабатываем новое направление финансовой поддержки", — написал он на странице в Facebook.
В области будут оказывать финансовую поддержку на закупку товаров для нужд Сил обороны: в 2024 году предусмотрено 5 млн гривен — один участник сможет получить не больше 300 тыс. гривен.
Как это будет работать
- Волонтеры получают заявки от воинских частей,
- собирают 50% стоимости потребности,
- подают заявки во Львовскую ОВА,
- предприятие-производитель проходит аккредитацию во Львовской ОВА,
- Львовская ОВА рассматривает заявки и выделяет средства производителям продукции.
Таким образом, удастся в кратчайшие сроки достичь сразу нескольких важных целей — укрепления обороноспособности, институциональной поддержки волонтерских организаций и поддержки национального производителя.
"В ближайшее время доработаем механизм и опубликуем более подробную информацию относительно критериев волонтерских организаций и предприятий, а также куда и к кому обращаться", — отметил Козицкий.
Напомним, что в Бориславе Львовской области будут выплачивать средства добровольцам, которые подпишут контракт с ВСУ. Единовременное финансовое пособие будет составлять 20 тыс. грн.
Также мы писали, что Львовский горсовет решил увеличить сумму на гранты для разработки милитарного оборудования. На это планируют потратить 3 млн. гривен.
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