Во Львовской ОВА будут оказывать финансовую поддержку волонтерам — подробности

Украинские волонтеры. Иллюстративное фото: Днепропетровская облгосадминистрация

Во Львовской области волонтерским организациям будут оказывать финансовую поддержку. В этом году предполагается выделение для этих нужд 5 млн гривен.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий во вторник, 6 февраля.

Читайте также:

Финансовая поддержка для волонтеров

"Как я уже неоднократно говорил, волонтеры являются мостиком между людьми, которые хотят помочь, и людьми, нуждающимися в помощи. А цель Львовской ОВ — быть надежной опорой и для одних, и для других, именно поэтому мы разрабатываем новое направление финансовой поддержки", — написал он на странице в Facebook.

В области будут оказывать финансовую поддержку на закупку товаров для нужд Сил обороны: в 2024 году предусмотрено 5 млн гривен — один участник сможет получить не больше 300 тыс. гривен.

Как это будет работать

Волонтеры получают заявки от воинских частей,

собирают 50% стоимости потребности,

подают заявки во Львовскую ОВА,

предприятие-производитель проходит аккредитацию во Львовской ОВА,

Львовская ОВА рассматривает заявки и выделяет средства производителям продукции.

Таким образом, удастся в кратчайшие сроки достичь сразу нескольких важных целей — укрепления обороноспособности, институциональной поддержки волонтерских организаций и поддержки национального производителя.

"В ближайшее время доработаем механизм и опубликуем более подробную информацию относительно критериев волонтерских организаций и предприятий, а также куда и к кому обращаться", — отметил Козицкий.

Скриншот поста Козицкого

Напомним, что в Бориславе Львовской области будут выплачивать средства добровольцам, которые подпишут контракт с ВСУ. Единовременное финансовое пособие будет составлять 20 тыс. грн.

Также мы писали, что Львовский горсовет решил увеличить сумму на гранты для разработки милитарного оборудования. На это планируют потратить 3 млн. гривен.