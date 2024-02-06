У Львівській ОВА надаватимуть фінансову підтримку волонтерам — подробиці

Українські волонтери. Ілюстративне фото: Дніпропетровська облдержадміністрація

У Львівській області волонтерським організаціям будуть надавати фінансову підтримку. У цьому році передбачається виділення для цих потреб 5 млн гривень.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький у вівторок, 6 лютого.

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Фінансова підтримка для волонтерів

"Як я вже неодноразово говорив, волонтери є містком між людьми, які хочуть допомогти, та людьми, які потребують допомоги. А мета Львівської ОВА — бути надійною опорою і для одних, і для інших, саме тому ми розробляємо новий напрям фінансової підтримки", — написав він на сторінці у Facebook.

У області надаватимуть фінансову підтримку на закупівлю товарів для потреб Сил оборони: у 2024 році передбачено 5 млн гривень — один учасник зможе отримати не більше, аніж 300 тис. гривень.

Як це працюватиме

Волонтери отримують заявки від військових частин,

збирають 50% вартості потреби,

подають заявки у Львівську ОВА,

підприємство-виробник проходить акредитацію у Львівській ОВА,

Львівська ОВА розглядає заявки та виділяє кошти виробникам продукції.

Таким чином вдасться в найкоротші терміни досягнути одразу кількох важливих цілей — зміцнення обороноздатності, інституційної підтримки волонтерських організацій та підтримки національного виробника.

"Найближчим часом доопрацюємо механізм і опублікуємо детальнішу інформацію щодо критеріїв до волонтерських організацій та підприємств, а також куди і до кого звертатись", — зазначив Козицький.

Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, що у Бориславі Львівської області будуть виплачувати кошти добровольцям, які підпишуть контракт із ЗСУ. Одноразова фінансова допомога становитиме 20 тис. грн.

Також ми писали, що Львівська міська рада вирішила збільшити суму на гранти для розробки мілітарного обладнання. На це планують витратити 3 млн гривень.