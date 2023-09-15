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Во львовских школах станет больше сторожей: что будут охранять

15 сентября 2023 13:46
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Марта Байдака
Журналист
Во львовских школах станет больше сторожей: что будут охранять
Учащиеся в классах. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во львовских школах увеличили штатные единицы сторожей, чтобы жители всегда имели доступ к укрытиям во время воздушных тревог. С сегодняшнего дня в каждой школе города будет по два стража.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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"Прежде всего, речь идет о ночных сторожах, которые будут всегда на месте и будут открывать жителям школьные укрытия во время воздушной тревоги (в частности, ночью и на выходных). Сегодняшнее решение исполнительного комитета позволит школам обеспечить полноценный доступ к укрытиям", — пояснил руководитель управления образования Львова Андрей Закалюк.

По его словам, школьные укрытия во Львове находятся в хорошем состоянии и должны выполнять свою социальную функцию и быть доступными жителям.

Напомним, мы раньше писали, как готовятся к учебному году в модульном городке во Львове, сколько первоклассников из других регионов Украины пойдут во львовские школы, готовы ли родители посадить детей за парты и что говорят психологи об офлайн-обучении.

Также мы раньше писали, почему во Львове дети будут учиться только офлайн. Но будут дни, когда ученикам придется учиться дистанционно.

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