Во львовских школах станет больше сторожей: что будут охранять

Учащиеся в классах. Фото: Google

Во львовских школах увеличили штатные единицы сторожей, чтобы жители всегда имели доступ к укрытиям во время воздушных тревог. С сегодняшнего дня в каждой школе города будет по два стража.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Читайте также:

Такое решение принял исполнительный комитет ЛГС

"Прежде всего, речь идет о ночных сторожах, которые будут всегда на месте и будут открывать жителям школьные укрытия во время воздушной тревоги (в частности, ночью и на выходных). Сегодняшнее решение исполнительного комитета позволит школам обеспечить полноценный доступ к укрытиям", — пояснил руководитель управления образования Львова Андрей Закалюк.

По его словам, школьные укрытия во Львове находятся в хорошем состоянии и должны выполнять свою социальную функцию и быть доступными жителям.

Напомним, мы раньше писали, как готовятся к учебному году в модульном городке во Львове, сколько первоклассников из других регионов Украины пойдут во львовские школы, готовы ли родители посадить детей за парты и что говорят психологи об офлайн-обучении.

Также мы раньше писали, почему во Львове дети будут учиться только офлайн. Но будут дни, когда ученикам придется учиться дистанционно.