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У львівських школах побільшає сторожів: що охоронятимуть

15 вересня 2023 13:46
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Марта Байдака
Журналіст
У львівських школах побільшає сторожів: що охоронятимуть
Учні в класах. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У львівських школах збільшили штатні одиниці сторожів, щоб мешканці завжди мали доступ до укриттів під час повітряних тривог. Відсьогодні у кожній школі міста буде по два сторожі.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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"Перш за все, йдеться про нічних сторожів, які будуть завжди на місці й відкриватимуть мешканцям шкільні укриття під час повітряної тривоги (зокрема, вночі та на вихідних). Сьогоднішнє рішення виконавчого комітету дасть можливість школам забезпечити повноцінний доступ до укриттів", — пояснив керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

За його словами, шкільні укриття у Львові перебувають у хорошому стані та мають виконувати свою соціальну функцію й бути доступними для мешканців. 

Нагадаємо, ми раніше писали, як готуються до навчального року в модульному містечку  у Львові, скільки першокласників з інших регіонів України підуть до львівських шкіл, чи готові батьки посадити дітей за парти та що кажуть психологи про офлайн-навчання.

Також ми раніше писали, чому у Львові діти навчатимуться лише офлайн. Але будуть дні, коли учням таки доведеться вчитися дистанційно.

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