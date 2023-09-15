У львівських школах побільшає сторожів: що охоронятимуть

Учні в класах. Фото: Google

У львівських школах збільшили штатні одиниці сторожів, щоб мешканці завжди мали доступ до укриттів під час повітряних тривог. Відсьогодні у кожній школі міста буде по два сторожі.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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"Перш за все, йдеться про нічних сторожів, які будуть завжди на місці й відкриватимуть мешканцям шкільні укриття під час повітряної тривоги (зокрема, вночі та на вихідних). Сьогоднішнє рішення виконавчого комітету дасть можливість школам забезпечити повноцінний доступ до укриттів", — пояснив керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

За його словами, шкільні укриття у Львові перебувають у хорошому стані та мають виконувати свою соціальну функцію й бути доступними для мешканців.

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