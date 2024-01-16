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Во Львове 44-летнего военного нашли мертвым на улице

16 января 2024 13:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове 44-летнего военного нашли мертвым на улице
Похороны военнослужащего. Фото: Лановецкий городской совет
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львове прохожие нашли мертвым 44-летнего военнослужащего. Правоохранители говорят, что следов насильственной смерти нет, тело было отправлено на экспертизу.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Что известно о ситуации

Во Львове на улице Роксоляны 14 января прохожие обнаружили тело мужчины в военной форме. Он лежал на лестнице в подвал в микрорайоне Левандовка.

На место приехали правоохранители, которые выяснили, что погибший — 44-летний военнослужащий одной из частей. Он житель Сколевщины. В полиции говорят, что следы насильственной смерти не обнаружены, но тело направили на экспертизу. Продолжается расследование.

Другие события во Львовской области

Напомним, во Львовской области правоохранители сообщили семейной паре о подозрении в мошенничестве. Они размещали в сети Интернет объявления об изготовлении водительских удостоверений, брали деньги, а затем исчезали.

Также мы писали, что во Львовской области 13 января произошло ДТП с пострадавшими. Как известно, аварию зафиксировали вблизи города Винники на автодороге Киев-Чоп.

А двумя днями ранее пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы во Львовской области с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.

смерть
Львов
полиция
военные

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