У Львові 44-річного військового знайшли мертвим на вулиці
У Львові перехожі знайшли мертвим 44-річного військовослужбовця. Правоохоронці кажуть, що слідів насильницької смерті немає, тіло відправили на експертизу.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Що відомо про ситуацію
У Львові на вулиці Роксоляни 14 січня перехожі знайшли тіло чоловіка у військовій формі. Він лежав на сходах до підвалу у мікрорайоні Левандівка.
На місце приїхали правоохоронці, які з'ясували, що загиблий — 44-річний військовослужбовець однієї з частин. Він мешканець Сколівщини. У поліції кажуть, що слідів насильницької смерті не виявлено, але тіло скерували на експертизу. Триває розслідування.
Інші події на Львівщині
Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці повідомили сімейній парі про підозру в шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали.
Також ми писали, що у Львівській області 13 січня сталася ДТП з постраждалими. Як відомо, аварію зафіксували поблизу міста Винники на автодорозі Київ-Чоп.
А двома днями раніше прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині з використанням підробних документів. Затримано дев'ять чоловіків, які намагалися покинути Україну, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.
Читайте Новини.LIVE!