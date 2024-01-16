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У Львові 44-річного військового знайшли мертвим на вулиці

16 січня 2024 13:15
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У Львові 44-річного військового знайшли мертвим на вулиці
Похорон військовослужбовця. Фото: Лановецька міська рада
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львові перехожі знайшли мертвим 44-річного військовослужбовця. Правоохоронці кажуть, що слідів насильницької смерті немає, тіло відправили на експертизу.

Про це повідомляє Zaxid.net

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Що відомо про ситуацію 

У Львові на вулиці Роксоляни 14 січня перехожі знайшли тіло чоловіка у військовій формі. Він лежав на сходах до підвалу у мікрорайоні Левандівка. 

На місце приїхали правоохоронці, які з'ясували, що загиблий — 44-річний військовослужбовець однієї з частин. Він мешканець Сколівщини. У поліції кажуть, що слідів насильницької смерті не виявлено, але тіло скерували на експертизу. Триває розслідування. 

Інші події на Львівщині

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці повідомили сімейній парі про підозру в шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали. 

Також ми писали, що у Львівській області 13 січня сталася ДТП з постраждалими. Як відомо, аварію зафіксували поблизу міста Винники на автодорозі Київ-Чоп. 

А двома днями раніше прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині з використанням підробних документів. Затримано дев'ять чоловіків, які намагалися покинути Україну, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.

смерть
Львів
поліція
військові

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