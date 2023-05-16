Во Львове 85-летний вор обокрал подростка во время экскурсии

Правоохранители изъяли у преступника украденные им вещи. Фото: Патрульная полиция Львовщины

В центреЛьвова 85-летний мужчина обокрал подростка, пока тот слушал экскурсию. Правоохранителям удалось поймать преступника.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Детали дела

Накануне патрульные получили вызов на площадь Музейную. Там заявитель им сообщил, что неизвестный мужчина похитил у его сына, находившегося на экскурсии, верхнюю одежду со смартфоном и смартчасами.

Полицейские обнаружили видео происшествия и увидели, что к происшествию причастен старший мужчина. Они передали ориентировку другим экипажам и приступили к поискам. Тем временем на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

В то же время, патрульные отслеживали телефон по геолокации. Рассказывают, что связь время от времени исчезала и вдруг мобильная зафиксировала на перекрестке улиц Выговского — Любинской. Похожего на вора мужчину заметили в маршрутке, его оперативно задержали. Злоумышленником оказался 85-летний горожанин.

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