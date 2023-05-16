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Во Львове 85-летний вор обокрал подростка во время экскурсии

16 мая 2023 17:44
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове 85-летний вор обокрал подростка во время экскурсии
Правоохранители изъяли у преступника украденные им вещи. Фото: Патрульная полиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В центреЛьвова 85-летний мужчина обокрал подростка, пока тот слушал экскурсию. Правоохранителям удалось поймать преступника.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Детали дела

Накануне патрульные получили вызов на площадь Музейную. Там заявитель им сообщил, что неизвестный мужчина похитил у его сына, находившегося на экскурсии, верхнюю одежду со смартфоном и смартчасами.

Полицейские обнаружили видео происшествия и увидели, что к происшествию причастен старший мужчина. Они передали ориентировку другим экипажам и приступили к поискам. Тем временем на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

В то же время, патрульные отслеживали телефон по геолокации. Рассказывают, что связь время от времени исчезала и вдруг мобильная зафиксировала на перекрестке улиц Выговского — Любинской. Похожего на вора мужчину заметили в маршрутке, его оперативно задержали. Злоумышленником оказался 85-летний горожанин.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове оштрафовали мать шестиклассника, употреблявшего ненормативную лексику в отношении одноклассника в переписке. Женщина настаивала, чтобы ребенка строго не наказывали.

Также, мы писали, что в пункте пропуска "Рава-Русская" львовские пограничники разоблачили супругов из Львовщины, которые пытались перевезти за границу 31-летнего ухилянта.

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