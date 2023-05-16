Во Львове 85-летний вор обокрал подростка во время экскурсии
В центреЛьвова 85-летний мужчина обокрал подростка, пока тот слушал экскурсию. Правоохранителям удалось поймать преступника.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
Детали дела
Накануне патрульные получили вызов на площадь Музейную. Там заявитель им сообщил, что неизвестный мужчина похитил у его сына, находившегося на экскурсии, верхнюю одежду со смартфоном и смартчасами.
Полицейские обнаружили видео происшествия и увидели, что к происшествию причастен старший мужчина. Они передали ориентировку другим экипажам и приступили к поискам. Тем временем на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
В то же время, патрульные отслеживали телефон по геолокации. Рассказывают, что связь время от времени исчезала и вдруг мобильная зафиксировала на перекрестке улиц Выговского — Любинской. Похожего на вора мужчину заметили в маршрутке, его оперативно задержали. Злоумышленником оказался 85-летний горожанин.
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