У Львові 85-річний злодій обікрав підлітка під час екскурсії
У центрі Львова 85-річний чоловік обікрав підлітка, поки той слухав екскурсію. Правоохоронцям вдалося впіймати злочинця.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Деталі справи
Напередодні, патрульні отримали виклик на площу Музейну. Там заявник їм повідомив, що невідомий чоловік викрав у його сина, що був на екскурсії, верхній одяг зі смартфоном та смартгодинником.
Поліцейські знайшли відео події і побачили, що до події причетний старший чоловік. Вони передали орієнтування іншим екіпажам і розпочали пошуки. Тим часом на місці події працювала слідчо-оперативна група.
Водночас патрульні відстежували телефон по геолокації. Розповідають, що зв'язок час від часу зникав та раптом мобільний зафіксувало на перехресті вулиць Виговського — Любінської. Схожого на крадія чоловіка помітили у маршрутці, його оперативно затримали. Зловмисником виявився 85-річний містянин.
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