У Львові 85-річний злодій обікрав підлітка під час екскурсії

Правоохоронці вилучили у злочинця вкрадені ним речі. Фото: Патрульна поліція Львівщини

У центрі Львова 85-річний чоловік обікрав підлітка, поки той слухав екскурсію. Правоохоронцям вдалося впіймати злочинця.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Читайте також:

Деталі справи

Напередодні, патрульні отримали виклик на площу Музейну. Там заявник їм повідомив, що невідомий чоловік викрав у його сина, що був на екскурсії, верхній одяг зі смартфоном та смартгодинником.

Поліцейські знайшли відео події і побачили, що до події причетний старший чоловік. Вони передали орієнтування іншим екіпажам і розпочали пошуки. Тим часом на місці події працювала слідчо-оперативна група.

Водночас патрульні відстежували телефон по геолокації. Розповідають, що зв'язок час від часу зникав та раптом мобільний зафіксувало на перехресті вулиць Виговського — Любінської. Схожого на крадія чоловіка помітили у маршрутці, його оперативно затримали. Зловмисником виявився 85-річний містянин.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові оштрафували матір шестикласника, який вживав ненормативну лексику щодо однокласника у листуванні. Жінка наполягала, щоб дитину суворо не карали.

Також, ми писали, що у пункті пропуску "Рава-Руська" львівські прикордонники викрилиподружжя з Львівщини, яке намагалося перевезти за кордон 31-річного ухилянта.