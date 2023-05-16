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У Львові 85-річний злодій обікрав підлітка під час екскурсії

16 травня 2023 17:44
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові 85-річний злодій обікрав підлітка під час екскурсії
Правоохоронці вилучили у злочинця вкрадені ним речі. Фото: Патрульна поліція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У центрі Львова 85-річний чоловік обікрав підлітка, поки той слухав екскурсію. Правоохоронцям вдалося впіймати злочинця.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

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Деталі справи 

Напередодні, патрульні отримали виклик на площу Музейну. Там заявник їм повідомив, що невідомий чоловік викрав у його сина, що був на екскурсії, верхній одяг зі смартфоном та смартгодинником.

Поліцейські знайшли відео події і побачили, що до події причетний старший чоловік. Вони передали орієнтування іншим екіпажам і розпочали пошуки. Тим часом на місці події працювала слідчо-оперативна група.

Водночас патрульні відстежували телефон по геолокації. Розповідають, що зв'язок час від часу зникав та раптом мобільний зафіксувало на перехресті вулиць Виговського — Любінської. Схожого на крадія чоловіка помітили у маршрутці, його оперативно затримали. Зловмисником виявився 85-річний містянин. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові оштрафували матір шестикласника, який вживав ненормативну лексику щодо однокласника у листуванні. Жінка наполягала, щоб дитину суворо не карали.

Також, ми писали, що у пункті пропуску "Рава-Руська" львівські прикордонники викрилиподружжя з Львівщини, яке намагалося перевезти за кордон 31-річного ухилянта.

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