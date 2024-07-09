Возле мэрии в центре Львова мужчина угрожал взорвать взрывчатку

Львовская ратуша, где находится мэрия. Фото иллюстративное: Википедия

Во Львове задержан мужчина, который угрожал подорвать взрывчатку в центре города. Охранник городского совета сообщил, что возле здания стоит мужчина, угрожающий все взорвать.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области во вторник, 9 июля.

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Угрозы взрывчаткой в центре Львова

"Около 15:00 мы получили вызов от охранника городского совета, что возле помещения стоит мужчина, который сообщил, что имеет в пакете взрывчатку и все взорвет. Неизвестный оставил пакет и ушел", — рассказали в патрульной полиции.

Полицейские заметили на месте подозрительного гражданина. Во время общения с патрульными мужчина начал изображать из себя иностранца, затем вылил в лицо патрульному горячий кофе и начал убегать.

"Человека задержали. Во время этого у него, вероятно, случился приступ эпилепсии. Медики госпитализировали 44-летнего львовянина", — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работали эксперты: информация о взрывчатке не подтвердилась.

Напомним, в центре Львова женщина преклонного возраста решила прокатиться на детской машинке, однако ей помешали правоохранители: пенсионерке выписали штраф в размере 950 гривен.

Ранее мы сообщали, что владелица львовского ресторана использовала поддельный пропуск для въезда автомобилем в пешеходную зону площади Рынок: суд признал ее виновной и назначил штраф.

Также мы писали, что во Львове двое жителей подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.