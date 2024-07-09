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У Львові чоловік погрожував підірвати вибухівку біля мерії

9 липня 2024 22:40
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Біля мерії у центрі Львова чоловік погрожував підірвати вибухівку
Львівська ратуша, де розташована мерія. Фото ілюстративне: Вікіпедія
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Львові затримали чоловіка, який погрожував підірвати вибухівку в центрі міста. Охоронець міської ради повідомив, що біля будівлі стоїть чоловік, який погрожує все підірвати. 

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у вівторок, 9 липня. 

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Допис УПП Львівської області. Фото: скриншот

Погрози вибухівкою в центрі Львова

"Близько 15-ї години ми отримали виклик від охоронця міської ради, що біля приміщення стоїть чоловік, який повідомив, що має в пакеті вибухівку і все підірве. Невідомий залишив пакет і пішов", — розповіли в патрульній поліції. 

Поліцейські помітили на місті підозрілого громадянина. Під час спілкування з патрульними чоловік почав вдавати з себе іноземця, потім вилив в обличчя патрульному гарячу каву та почав тікати.

"Особу затримали. Під час цього у нього ймовірно стався напад епілепсії. Медики шпиталізували 44-річного львівʼянина", — йдеться в повідомленні поліції.

На місці події працювали експерти: інформація про вибухівку не підтвердилася.

Нагадаємо, у центрі Львова жінка поважного віку вирішила покататись на дитячій машинці, однак їй завадили правоохоронці: пенсіонерці виписали штраф у розмірі 950 гривень.

Раніше ми повідомляли, що львівська рестораторка використовувала підробну перепустку для в’їзду автомобілем у пішохідну зону Площі Ринок: суд визнав її винною та призначив штраф.

Також ми писали, що у Львові двох мешканців підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин. 

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