Біля мерії у центрі Львова чоловік погрожував підірвати вибухівку

У Львові чоловік погрожував підірвати вибухівку біля мерії
У Львові затримали чоловіка, який погрожував підірвати вибухівку в центрі міста. Охоронець міської ради повідомив, що біля будівлі стоїть чоловік, який погрожує все підірвати.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у вівторок, 9 липня.
Погрози вибухівкою в центрі Львова
"Близько 15-ї години ми отримали виклик від охоронця міської ради, що біля приміщення стоїть чоловік, який повідомив, що має в пакеті вибухівку і все підірве. Невідомий залишив пакет і пішов", — розповіли в патрульній поліції.
Поліцейські помітили на місті підозрілого громадянина. Під час спілкування з патрульними чоловік почав вдавати з себе іноземця, потім вилив в обличчя патрульному гарячу каву та почав тікати.
"Особу затримали. Під час цього у нього ймовірно стався напад епілепсії. Медики шпиталізували 44-річного львівʼянина", — йдеться в повідомленні поліції.
На місці події працювали експерти: інформація про вибухівку не підтвердилася.
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