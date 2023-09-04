Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове мужчина ударил пешехода ножом, потому что тот "медленно шел" arrow

Во Львове мужчина ударил пешехода ножом, потому что тот "медленно шел"

4 сентября 2023 17:04
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове мужчина ударил пешехода ножом, потому что тот "медленно шел"
Задержание мужчины. Фото: Нацполиция Львовской области.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове полицейские задержали мужчину, пассажира автомобиля, ударившего ножом пешехода за то, что он, по его мнению, слишком медленно переходил дорогу на пешеходном переходе. Пассажир авто находился в нетрезвом состоянии.

Об этом информирует Нацполиция Львовщины.

Читайте также:

Мужчина дважды ударил ножом в спину 20-летнего пешехода

По данным полиции, по ул. Симона Петлюры во Львове между компанией, ехавшей в автомобиле Volkswagen Passat, и компанией пешеходов возник конфликт. Причиной столкновения стало то, что пешеходы, по мнению автомобилистов, слишком медленно переходили дорогу по пешеходному переходу.

"Во время спора один из пассажиров который был в нетрезвом состоянии вышел из автомобиля и дважды ударил ножом в спину 20-летнего пешехода. После этого водитель и пассажиры Volkswagen Passat скрылись с места происшествия, а очевидцы вызвали раненому "скорую". Медики диагностировали ножевое ранение спины у пешехода", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 31-летнего львовянина. Следователи готовят ему сообщение о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине в Бориславе удалось задержать 37-летнего мужчину, который убил ножом своего знакомого и скрылся. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.

Также, мы ранее писали, что в Винниках возле Львова правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Добавим, во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году убил львовскую студентку Дарью Косенок. Суд приговорил пожизненное лишение свободы 22-летнему Нестору Литвинчуку. Об этом Новини.LIVE сообщил адвокат Игорь Акер, представлявший в суде пострадавшего отца девушки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз