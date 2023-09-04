Во Львове мужчина ударил пешехода ножом, потому что тот "медленно шел"
Во Львове полицейские задержали мужчину, пассажира автомобиля, ударившего ножом пешехода за то, что он, по его мнению, слишком медленно переходил дорогу на пешеходном переходе. Пассажир авто находился в нетрезвом состоянии.
Об этом информирует Нацполиция Львовщины.
Мужчина дважды ударил ножом в спину 20-летнего пешехода
По данным полиции, по ул. Симона Петлюры во Львове между компанией, ехавшей в автомобиле Volkswagen Passat, и компанией пешеходов возник конфликт. Причиной столкновения стало то, что пешеходы, по мнению автомобилистов, слишком медленно переходили дорогу по пешеходному переходу.
"Во время спора один из пассажиров который был в нетрезвом состоянии вышел из автомобиля и дважды ударил ножом в спину 20-летнего пешехода. После этого водитель и пассажиры Volkswagen Passat скрылись с места происшествия, а очевидцы вызвали раненому "скорую". Медики диагностировали ножевое ранение спины у пешехода", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали 31-летнего львовянина. Следователи готовят ему сообщение о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине в Бориславе удалось задержать 37-летнего мужчину, который убил ножом своего знакомого и скрылся. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.
Также, мы ранее писали, что в Винниках возле Львова правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.
Добавим, во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году убил львовскую студентку Дарью Косенок. Суд приговорил пожизненное лишение свободы 22-летнему Нестору Литвинчуку. Об этом Новини.LIVE сообщил адвокат Игорь Акер, представлявший в суде пострадавшего отца девушки.