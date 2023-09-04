Во Львове мужчина ударил пешехода ножом, потому что тот "медленно шел"

Задержание мужчины. Фото: Нацполиция Львовской области.

Во Львове полицейские задержали мужчину, пассажира автомобиля, ударившего ножом пешехода за то, что он, по его мнению, слишком медленно переходил дорогу на пешеходном переходе. Пассажир авто находился в нетрезвом состоянии.

Об этом информирует Нацполиция Львовщины.

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По данным полиции, по ул. Симона Петлюры во Львове между компанией, ехавшей в автомобиле Volkswagen Passat, и компанией пешеходов возник конфликт. Причиной столкновения стало то, что пешеходы, по мнению автомобилистов, слишком медленно переходили дорогу по пешеходному переходу.

"Во время спора один из пассажиров который был в нетрезвом состоянии вышел из автомобиля и дважды ударил ножом в спину 20-летнего пешехода. После этого водитель и пассажиры Volkswagen Passat скрылись с места происшествия, а очевидцы вызвали раненому "скорую". Медики диагностировали ножевое ранение спины у пешехода", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 31-летнего львовянина. Следователи готовят ему сообщение о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине в Бориславе удалось задержать 37-летнего мужчину, который убил ножом своего знакомого и скрылся. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.

Также, мы ранее писали, что в Винниках возле Львова правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Добавим, во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году убил львовскую студентку Дарью Косенок. Суд приговорил пожизненное лишение свободы 22-летнему Нестору Литвинчуку. Об этом Новини.LIVE сообщил адвокат Игорь Акер, представлявший в суде пострадавшего отца девушки.