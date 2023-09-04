У Львові чоловік вдарив пішохода ножем, бо той "повільно йшов"

Затримання чоловіка. Фото: Нацполіція Львівщини.

У Львові поліцеські затримали чоловіка, пасажира автомобіля, який вдарив ножем пішохода за те, що він, на його думку, занадто повільно переходив дорогу на пішохідному переході. Пасажир авто був у нетверезому стані.

Про це інформує Нацполіція Львівщини.

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За даними поліції, на вул. Симона Петлюри у Львові між компанією, що їхала у автомобілі Volkswagen Passat, та компанією пішоходів виник конфлікт. Причиною сутички стало те, що пішоходи, на думку автомобілістів, занадто повільно переходили дорогу пішохідним переходом.

"Під час суперечки один із пасажирів автомобіля, який перебував у нетверезому стані, двічі вдарив ножем у спину 20-річного пішохода. Після цього водій та пасажири Volkswagen Passat втекли з місця події, а очевидці викликали пораненому "швидку". Медики діагностували і пішохода проникаюче ножове поранення спини", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали 31-річного львів’янина. Слідчі готують йому повідомленні про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщини у Бориславі вдалось затримати 37-річного чоловіка, який вбив ножем свого знайомого та втік. Після скоєного злочину чоловік намагався покинути місто.

Також, ми раніше писали, що у Винниках, що біля Львова, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка із Чернівців за підозрою у вбивсті співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Додамо, у Львові Личаківський районний суд виніс вирок чоловіку, який у 2021 році вбив львівську студентку Дар'ю Косенок. Суд присудив довічне позбавлення волі 22-річному Нестору Литвинчуку. Про це Новини.LIVE повідомив адвокат Ігор Акер, який представляв у суді постраждалого батька дівчини.