Во Львове дети умерших военных получат по 10 тыс. грн ко Дню Николая

Деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львове ко Дню Святого Николая дети умерших военных получат денежные выплаты. Для них предусмотрено по 10 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета в понедельник, 25 ноября.

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Выплаты для детей умерших воинов

"Ко дню святого Николая детям участников боевых действий, умерших не во время выполнения боевых задач, город выплатит материальную помощь", — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что выплаты получат дети, потерявшие самое дорогое — своих родителей, которые защищали нашу страну от российских захватчиков, но умерли не во время боевых задач.

Размер финансовой помощи составляет 10 тысяч гривен на каждого ребенка. Чтобы получить помощь, надо подать заявление во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий, который действует по двум адресам:

ул. Пекарская, 41;

ул. Ген. Чупрынки, 85.

Контактный телефон: 0739628325.

Напомним, во Львове проходит аукцион, на котором можно приобрести встречу с мэром Андреем Садовым на кофе. Таким образом город пытается собрать на баги для Третьей штурмовой бригады.

Также мы писали, что во Львове стартовала благотворительная акция "Подари открытку Львову", средства с которой пойдут в поддержку ВСУ.