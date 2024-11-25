Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове детям умерших военных выплатят по 10 тыс. грн arrow

Во Львове детям умерших военных выплатят по 10 тыс. грн

25 ноября 2024 21:01
Артем Кругленко - Редактор
Во Львове дети умерших военных получат по 10 тыс. грн ко Дню Николая
Деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Во Львове ко Дню Святого Николая дети умерших военных получат денежные выплаты. Для них предусмотрено по 10 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета в понедельник, 25 ноября.

Читайте также:

Выплаты для детей умерших воинов

"Ко дню святого Николая детям участников боевых действий, умерших не во время выполнения боевых задач, город выплатит материальную помощь", — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что выплаты получат дети, потерявшие самое дорогое — своих родителей, которые защищали нашу страну от российских захватчиков, но умерли не во время боевых задач.

Размер финансовой помощи составляет 10 тысяч гривен на каждого ребенка. Чтобы получить помощь, надо подать заявление во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий, который действует по двум адресам:

  • ул. Пекарская, 41;
  • ул. Ген. Чупрынки, 85.

Контактный телефон: 0739628325.

Напомним, во Львове проходит аукцион, на котором можно приобрести встречу с мэром Андреем Садовым на кофе. Таким образом город пытается собрать на баги для Третьей штурмовой бригады.

Также мы писали, что во Львове стартовала благотворительная акция "Подари открытку Львову", средства с которой пойдут в поддержку ВСУ.

выплаты дети Львов военные учасник боевых действий война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:34 Какие врожденные пороки освобождают от мобилизации — перечень

21:32 На Волыни книги на русском переделают на туалетную бумагу

21:30 Танкист из Одесщины поддел водительские права — что решил суд

Срочная новость

21:23 В Сумах знову пролунали потужні вибухи

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

21:13 Пьяный солдат ударил командира — какой приговор вынес суд

21:01 Во Львове детям умерших военных выплатят по 10 тыс. грн

20:45 Жорин прокомментировал слухи о принудительной мобилизации женщин

20:38 Харлан научила фехтовать ведущего Мастер Шеф

20:33 Поляки снова угрожают заблокировать границу — в чем причина

21:34 Какие врожденные пороки освобождают от мобилизации — перечень

21:32 На Волыни книги на русском переделают на туалетную бумагу

21:30 Танкист из Одесщины поддел водительские права — что решил суд

Срочная новость

21:23 В Сумах знову пролунали потужні вибухи

21:13 Пьяный солдат ударил командира — какой приговор вынес суд

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

21:01 Во Львове детям умерших военных выплатят по 10 тыс. грн

20:45 Жорин прокомментировал слухи о принудительной мобилизации женщин

20:38 Харлан научила фехтовать ведущего Мастер Шеф

20:33 Поляки снова угрожают заблокировать границу — в чем причина

20:31 НАТО планирует нанести превентивные удары по РФ в случае угрозы

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

20 ноября 2024

02:35Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото