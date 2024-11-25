У Львові діти померлих військових отримають по 10 тис. грн до Дня Миколая

Гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові до Дня Святого Миколая діти померлих військових отримають грошові виплати. Для них передбачено по 10 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради у понеділок, 25 листопада.

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Виплати для дітей померлих воїнів

"До дня святого Миколая дітям учасників бойових дій, які померли не під час виконання бойових завдань, місто виплатить матеріальну допомогу", — йдеться у повідомленні.

У міськраді зауважили, що виплати отримають діти, які втратили найдорожче — своїх батьків, які боронили нашу країну від російських загарбників, але померли не під час бойових завдань.

Розмір фінансової допомоги становить 10 тисяч гривень на кожну дитину. Аби отримати допомогу, треба подати заяву до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, який діє за двома адресами:

вул. Пекарська, 41;

вул. Ген. Чупринки, 85.

Контактний телефон: 073 962 83 25.

Нагадаємо, у Львові триває аукціон, на якому можна придбати зустріч з мером Андрієм Садовим на каву. Таким чином місто намагається зібрати на багі для Третьої штурмової бригади.

Також ми писали, що у Львові стартувала благодійна акція "Подаруй листівку Львову", кошти з якої підуть на підтримку ЗСУ.