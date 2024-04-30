Во Львове врачи онкоцентра удалили 26-летней девушке опухоль, размером 15 см

Врачи и 26-летняя пациентка. Фото: facebook.com/cancer.lviv.ua

Врачи Львовского онкоцентра удалили 26-летней девушке опухоль, размером 15 см. Она прилегала к тазобедренному суставу и сжимала седалищный нерв.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра в Facebook во вторник, 30 апреля.

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У Дианы из Бродов почти два года назад появилось небольшое образование. Сначала оно не беспокоило ее, однако затем начало увеличиваться и доставлять дискомфорт. Именно тогда девушка решила обратиться к врачам.

"Сначала я пошла к медикам в нашем городе, мне не смогли помочь и я обратилась в другую больницу. Там мне провели биопсию и сказали, что опухоль не нужно удалять и что можно делать массажи. Четыре месяца я делала массажи и различные процедуры, но это не помогло. Потом я обратилась в частную клинику, мне сказали, что нужна консультация онколога. Еще через неделю я обратилась в другую клинику, там мне провели различные обследования и посоветовали обратиться во Львовский онкоцентр", — рассказала Диана.

Заведующий отделением опухолей мягких тканей Игорь Дмитрик говорит, что девушка обратилась с жалобами на боли в ягодичной области слева и в области левой ноги. Из-за этого Диана не могла спать. К тому же у нее было нарушение походки.

В отделении девушке провели дополнительные обследования, а дальше ее ожидала сложная операция.

И. о. генерального директора Львовского онкоцентра Олег Дуда говорит, что сложность случая этой пациентки в том, что ее опухоль была не просто большой, но и была расположена в проекции тазобедренного сустава, а также сжимала седалищный нерв.

"Опухоль была размером 15 см, фиксирована к костям таза и левой нижней конечности и расположена на большой глубине. Поэтому операция была сложная и длилась более пяти часов", — рассказал Дуда.

Также с хирургами-онкологами в операции принимал участие врач-ортопед-травматолог Александр Щуровский.

"Операция была неординарной, но опухоль удалось забрать без резекции кости и сустава. Теперь пациентку ждет восстановление и реабилитация", — рассказал Щуровский.

Диана убеждена, что врачи спасли ей жизнь. Она говорит, что ощутила облегчение уже на следующий день после операции.

Сейчас девушка еще восстанавливается. Врачи говорят, что Диане может понадобиться курс лучевой терапии, потому что хоть опухоль доброкачественная, однако она обладает способностью к местному восстановлению. После реабилитации пациентки мультидисциплинарная комиссия онкоцентра определит дальнейшую тактику лечения Дианы.

"Очень важно обращаться в специализированные учреждения, где смогут установить правильный диагноз и подобрать оптимальный вариант лечения. Ведь бывают случаи, когда даже доброкачественное новообразование может нести опасность для здоровья и жизни", — добавил Дуда.

Пост Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра. Фото: скриншот

Напомним, во Львове в больнице "Охматдет" началась благотворительная миссия американских пластических хирургов Reconstruction. Врачи уже начали консультировать детей с врожденными пороками лица и тех, кто получил травмы из-за военных действий.

Также во Львове впервые за всю историю Украины пациентке провели трансплантацию сразу двух органов.