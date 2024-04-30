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У Львові лікарі онкоцентру видалили 26-річній дівчині пухлину розміром 15 см

30 квітня 2024 16:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові лікарі онкоцентру видалили 26-річній дівчині пухлину розміром 15 см
Лікарі та 26-річна пацієнтка. Фото: facebook.com/cancer.lviv.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Лікарі Львівського онкоцентру видалили 26-річній дівчині пухлину розміром 15 см. Вона прилягала до кульшового суглоба та стискала сідничний нерв.

Про це повідомила пресслужба Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру у Facebook у вівторок, 30 квітня.

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У Діани з Бродів майже два роки тому з’явився невеличкий утвір. Спочатку він не турбував її, однак потім почав збільшуватись і спричиняти дискомфорт. Саме тоді дівчина вирішила звернутись до лікарів.

"Спочатку я пішла до медиків у нашому місті, мені не змогли допомогти, і я звернулась в іншу лікарню. Там мені провели біопсію і сказали, що пухлину не потрібно видаляти і можна робити масажі. Чотири місяці я робила масажі та різні процедури, але це не допомогло. Потім я звернулась у приватну клініку, мені сказали, що потрібна консультація онколога. Ще через тиждень я звернулась в іншу клініку, там мені провели різні обстеження і порадили звернутись до Львівського онкоцентру", — розповіла Діана.

Завідувач відділення пухлин мʼяких тканин Ігор Дмитрик каже, що дівчина звернулась зі скаргами на болі у сідничній ділянці зліва та ділянці лівої ноги. Через це Діана не могла спати. До того ж у неї було порушення ходи.

У відділенні дівчині провели додаткові обстеження, а далі її чекала складна операція.

В. о. генерального директора Львівського онкоцентру Олег Дуда каже, що складність випадку цієї пацієнтки у тому, що її пухлина була не просто великою, а ще й була розташована у проєкції кульшового суглоба, а також стискала сідничний нерв.

"Пухлина була розміром 15 см, фіксована до кісток тазу та лівої нижньої кінцівки і розташована на великій глибині. Тому операція була складна і тривала понад п'ять годин", — розповів Дуда.

Також із хірургами-онкологами в операції брав участь лікар-ортопед-травматолог Олександр Щуровський.

"Операція була неординарною, але пухлину вдалось забрати без резекції кістки та суглоба. Тепер на пацієнтку чекає відновлення та реабілітація", — розповів Щуровський.

Діана переконана, що лікарі врятували їй життя. Вона каже, що відчула полегшення вже наступного дня після операції.

Зараз дівчина ще відновлюється. Лікарі кажуть, що Діані може знадобитись курс променевої терапії, бо хоч пухлина доброякісна, однак вона має здатність до місцевого відновлення. Після реабілітації пацієнтки  мультидисциплінарна комісія онкоцентру визначить подальшу тактику лікування Діани.

"Дуже важливо звертатись до спеціалізованих закладів, де зможуть встановити правильний діагноз та підібрати оптимальний варіант лікування. Адже бувають випадки, коли навіть доброякісне новоутворення може нести небезпеку для здоровʼя та життя", — додав Дуда.

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Допис Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові в лікарні "Охматдит" розпочалась благодійна місія американських пластичних хірургів Reconstruction. Лікарі вже почали консультувати дітей із вродженими вадами обличчя й тих, хто зазнав травм через військові дії.

Також у Львові вперше за всю історію України пацієнтці провели трансплантацію одразу двох органів.

Львів
медики
операція
лікарі
онкологія

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