Во Львове на взятке поймали семейного врача, — детали

Получение врачом взятки. Фото иллюстративное: freepik

Во Львове на взятке поймали одного из семейных врачей. Как сообщается, он должен помочь в предоставлении фиктивных медицинских выписок, чтобы уклоняющийся получил инвалидность.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Как сообщается по материалам следствия, подозреваемый требовал от гражданина 1500 долларов США за влияние на других врачей, чтобы те предоставили ему фиктивные медвыписки, чтобы военнообязанному назначили группу инвалидности.

Деньги врач получил двумя "платежами".

Заявление прокуратуры. Источник: Telegram

Прокуроры уже сообщили ему о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенном с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Напомним, что ранее во Львовской области полицейские наказали подростков, которые говорили по-русски, и стреляли в воздух. В то же время на одном из выездов из города произошло дорожно-транспортное происшествие, где у одного из подвыпивших водителей правоохранители обнаружили поддельные водительские права.