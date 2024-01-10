У Львові на хабарі спіймали сімейного лікаря, — деталі

Отримання лікарем хабаря. Фото ілюстративне: freepik

У Львові на хабарі спіймали одного з сімейних лікарів. Як повідомляється, він мав допомогти у наданні фіктивних медичних виписок, аби ухилянт отримав інвалідність.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Як повідомляється за матеріалами слідства, підозрюваний вимагав від громадянина 1500 доларів США за вплив на інших лікарів, аби ті надали йому фіктивні медвиписки, аби військовозобов'язаному призначили групу інвалідності.

Гроші лікар отримав двома "платежами".

Заява прокуратури. Джерело: Тelegram

Прокурори вже повідомили йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Нагадаємо, що раніше на Львівщині поліцейські покарали підлітків, які говорили російською і стріляли в повітря. Водночас на одному з виїздів з міста, сталася дорожньо-транспортна пригода, де в одного з керманичів, який був напідпитку, правоохоронці виявили підроблені водійські права.