Во Львове вооруженный мужчина взял заложников в супермаркете — Игорь Зинкевич прокомментировал

Мужчина с пистолетом. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 10 августа, в одном из супермаркетов Львова вооруженный мужчина взял заложников. На место уже прибыли правоохранители.

Ситуацию прокомментировал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем Telegram.

Реклама

Читайте также:

В соцсетях говорят о мужчине с пистолетом, который взял заложников в супермаркете

Из социальных сетей стало известно, что вечером 10 августа неизвестный мужчина с оружием взял заложников в одном из супермаркетов Львова. К счастью, обошлось без стрельбы.

Как сообщил Игорь Зинкевич, по предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из фигурантов достал оружие.

Правоохранители уже прибыли на место событий и задержали нападавшего.

Заявление Игоря Зинкевича. Фото: скриншот Telegram

В комментарии "Суспільне Львів" и.о. начальника отдела коммуникации полиции Львовской области Алина Подрейко сообщила, что сейчас полиция проводит проверку вещей мужчины на наличие запрещенных предметов.

Между тем журналист Виталий Глагола написал в своем Telegram о том, что задержанным оказался военнослужащий, родом из Запорожской области.

"На самом деле произошел бытовой конфликт: военный в состоянии алкогольного опьянения поссорился с охранником заведения. Во время перепалки он достал нож, который некоторые посетители приняли за пистолет, и вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители подчеркивают: речь о захвате заложников не идет. Опасности для людей на месте происшествия нет", — заявил Глагола.

Напомним, на Львовщине произошло ДТП, в котором погиб мужчина.

А также мы писали, что после массового отравления детей на Львовщине закрыли детский лагерь.