У Львові озброєний чоловік взяв заручників у супермаркеті — Ігор Зінкевич прокоментував

Чоловік з пістолетом. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 10 серпня, в одному із супермаркетів Львова озброєний чоловік ймовірно взяв заручників. На місце вже прибули правоохоронці.

Ситуацію прокоментував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у своєму Telegram.

У соцмережах кажуть про чоловіка з пістолетом, що взяв заручників у супермаркеті

Із соціальних мереж стало відомо, що ввечері 10 серпня невідомий чоловік зі зброєю взяв заручників в одному із супермаркетів Львова. На щастя, обійшлося без стрілянини.

Як повідомив Ігор Зінкевич, за попередньою інформацією, між двома чоловіками трапився конфлікт, внаслідок якого один із фігурантів достав зброю.

Правоохоронці вже прибули на місце подій та затримали нападника.

Заява Ігоря Зінкевича. Фото: скриншот Telegram

У коментарі "Суспільне Львів" т.в.о. начальника відділу комунікації поліції Львівської області Аліна Подрейко повідомила, що наразі поліція проводить перевірку речей чоловіка на наявність заборонених предметів.

Тим часом журналіст Віталій Глагола написав своєму Telegram про те, що затриманим виявився військовослужбовець, родом із Запорізької області.

"Насправді стався побутовий конфлікт: військовий у стані алкогольного сп'яніння посварився з охоронцем закладу. Під час перепалки він дістав ніж, який деякі відвідувачі сплутали з пістолетом, і викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці підкреслюють: мова про захоплення заручників не йде. Небезпеки для людей на місці події немає", — заявив Глагола.

