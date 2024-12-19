Во Львове переименуют одну из улиц - Садовой сообщил детали

Львов. Фото. Львівський портал

Во Львове одну из улиц переименуют в честь польского правозащитника Рафала Лемкина. Новое название получит нынешняя улица Малиновая в Шевченковском районе города.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовой в Telegram в четверг, 19 декабря.

Читайте также:

Переименование улицы

"Во Львове появится улица имени правозащитника Рафала Лемкина. Новое название получит улица Малиновая в Шевченковском районе", — говорится в сообщении.

Садовой отметил, что это очень символическое решение, ведь именно на этой улице строится Центр реабилитации для людей, которые пережили российский плен и пытки.

Мэр отметил, что Рафал Лемкин первым предложил и ввел в международное право термин "геноцид".

Скриншот поста Садового

Напомним, в ноябре во Львове улицу Техническую переименовали в честь украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Улица находится в Галицком районе города.

Также мы писали, что Садовый и мэр Харькова Игорь Терехов официально подписали соглашение о сотрудничестве.