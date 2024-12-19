У Львові перейменують одну з вулиць — Садовий повідомив деталі

Львів. Фото: Львівський портал

У Львові одну з вулиць перейменують на честь польського правозахисника Рафала Лемкіна. Нову назву отримає теперішня вулиця Малинова в Шевченківському районі міста.

Про це повідомив мер Андрій Садовий у Telegram у четвер, 19 грудня.

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Перейменування вулиці

"У Львові з’явиться вулиця імені правозахисника Рафала Лемкіна. Нову назву отримає вулиця Малинова в Шевченківському районі", — йдеться у повідомленні.

Садовий зауважив, що це дуже символічне рішення, адже саме на цій вулиці будується Центр реабілітації для людей, які пережили російський полон та тортури.

Міський голова зазначив, що Рафал Лемкін першим запропонував та ввів у міжнародне право термін "геноцид".

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, у листопаді у Львові вулицю Технічну перейменували на честь української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Вулиця розташована у Галицькому районі міста.

Також ми писали, що Садовий та мер Харкова Ігор Терехов офіційно підписали угоду про співпрацю.