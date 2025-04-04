Во Львове суд оштрафовал мужчину за домогательства к несовершеннолетней

Молоток судьи. Фото: Freepik

Во Львове на скамье подсудимых оказался предприниматель и участник боевых действий, который домогался несовершеннолетней. Обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина предлагал ребенку поцеловаться

Как отмечается в материалах суда, событие произошло 17 февраля 2025 года по месту жительства знакомого правонарушителя. Мужчина, будучи пьяным, зашел в лифт, где увидел девочку. Он начал умышленно проявлять вербальные и физические признаки сексуального домогательства: делал комплименты, предлагал поцелуй и "погладить", что вызвало у ребенка испуг.

На судебном заседании правонарушитель признал свою вину, заявив, что не помнит событий из-за сильного алкогольного опьянения, однако сожалеет о содеянном. Зато адвокат потерпевшей заявила, что обвиняемый осознавал свои действия, ведь после приезда полиции он очень четко отвечал на вопросы. Также сторона защиты девочки подчеркнула, что несовершеннолетняя получила психологическую травму, а мать даже была вынуждена обращаться за помощью к специалистам.

Суд признал действия мужчины подпадающими под признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-7 КУоАП (сексуальное домогательство) и, учитывая признание вины, характер проступка и другие обстоятельства, назначил ему штраф в размере 1 700 грн. Кроме того, с него взыскан судебный сбор в сумме 605,60 грн. В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней, сумма может быть удвоена, а постановление будет передано в исполнительную службу.

Напомним, во Львове судили бабушку за ненадлежащее воспитание внучки — она снимала откровенные видео.

Также недавно во Львове завершилось очередное судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Ее дочь София Особа выразила благодарность новому свидетелю, который не побоялся пообщаться с правоохранителями.