У Львові суд оштрафував чоловіка за домагання до неповнолітньої

Молоток судді. Фото: Freepik

У Львові на лаві підсудних опинився підприємець та учасник бойових дій, який домагався неповнолітньої. Обвинувачений був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік пропонував дитині поцілуватися

Як зазначається у матеріалах суду, подія трапилася 17 лютого 2025 року за місцем проживання знайомого правопорушника. Чоловік, бувши п'яним, зайшов у ліфт, де побачив дівчинку. Він почав умисно проявляти вербальні й фізичні ознаки сексуального домагання: робив компліменти, пропонував поцілунок та "погладити", що викликало в дитини переляк.

На судовому засіданні правопорушник визнав свою вину, заявивши, що не пам’ятає подій через сильне алкогольне сп’яніння, однак шкодує про вчинене. Натомість адвокат потерпілої заявила, що обвинувачений усвідомлював свої дії, адже після приїзду поліції він дуже чітко відповідав на запитання. Також сторона захисту дівчинки підкреслила, що неповнолітня зазнала психологічної травми, а мати навіть була змушена звертатися по допомогу до спеціалістів.

Суд визнав дії чоловіка такими, що підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-7 КУпАП (сексуальне домагання) й, враховуючи визнання вини, характер проступку та інші обставини, призначив йому штраф у розмірі 1 700 грн. Крім того, з нього стягнуто судовий збір у сумі 605,60 грн. У разі несплати штрафу протягом 15 днів, сума може бути подвоєна, а постанова буде передана до виконавчої служби.

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