Подростки создали уличную мебель в одном из районов Львова

Уличная мебель во Львове. Фото: Львовский городской совет

Во Львове возле дворца культуры имени Игната Хоткевича молодые люди создали новое общественное пространство. На локации установили уличную мебель и подставки для цветочных вазонов. Их молодежь создала собственноручно из деревянных ящиков.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Читайте также:

Подростки облагородили район Львова

Около 20 подростков от 12 до 16 лет обустроили новое общественное пространство за два дня в рамках Lviv Urban Forum.

Активисты создали шесть элементов для сидения и шесть ящиков для цветов, в которые высадили растения. Для насаждений подбирали виды, которые способствуют увеличению биоразнообразия и привлекают насекомых.

"Мебель, которую мы разработали, рассчитана на то, что ее можно модифицировать, переставлять и делать из них различные конфигурации", — рассказала соучредительница архитектурной студии Urbanideas Ольга Криворучко, проводившая воркшоп.

Воркшоп "Точка активации" прошел во время II Lviv Urban Forum, на котором обсуждали тему ответственности, безопасности и социально ориентированной архитектуры.

Организаторы воркшопа решили поработать с общественным пространством на Подзамче, которое не очень активно. Его намереваются сделать более привлекательным, чтобы там хотелось проводить время.

Ранее мы сообщали, что во Львове воспитанники детских садов вместе с родителями и воспитателями собрали более миллиона гривен на дроны для военных.

Также во Львове в воскресенье, 30 июня, представили результаты всеукраинского архитектурного конкурса на проект восстановления музея генерала Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.