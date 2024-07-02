Подростки создали уличную мебель в одном из районов Львова

Во Львове подростки создали уличную мебель для общественного пространства
Во Львове возле дворца культуры имени Игната Хоткевича молодые люди создали новое общественное пространство. На локации установили уличную мебель и подставки для цветочных вазонов. Их молодежь создала собственноручно из деревянных ящиков.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
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Около 20 подростков от 12 до 16 лет обустроили новое общественное пространство за два дня в рамках Lviv Urban Forum.
Активисты создали шесть элементов для сидения и шесть ящиков для цветов, в которые высадили растения. Для насаждений подбирали виды, которые способствуют увеличению биоразнообразия и привлекают насекомых.
"Мебель, которую мы разработали, рассчитана на то, что ее можно модифицировать, переставлять и делать из них различные конфигурации", — рассказала соучредительница архитектурной студии Urbanideas Ольга Криворучко, проводившая воркшоп.
Воркшоп "Точка активации" прошел во время II Lviv Urban Forum, на котором обсуждали тему ответственности, безопасности и социально ориентированной архитектуры.
Организаторы воркшопа решили поработать с общественным пространством на Подзамче, которое не очень активно. Его намереваются сделать более привлекательным, чтобы там хотелось проводить время.
Ранее мы сообщали, что во Львове воспитанники детских садов вместе с родителями и воспитателями собрали более миллиона гривен на дроны для военных.
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