Підлітки створили вуличні меблі в одному з районів Львова

Вуличні меблі у Львові. Фото: Львівська міська рада

У Львові біля палацу культури імені Гната Хоткевича молоді люди створили новий громадський простір. На локації встановили вуличні меблі та підставки для квіткових вазонів. Їх молодь створила власноруч з дерев’яних ящиків.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Близько 20 підлітків віком від 12 до 16 років облаштували новий громадський простір за два дні в рамках Lviv Urban Forum.

Активісти створили шість елементів для сидіння та шість ящиків для вазонів, в які висадили рослини. Для насаджень підбирали ті види, які сприяють збільшенню біорізноманіття та приваблюють комах.

"Меблі, які ми розробили, розраховані на те, що їх можна модифікувати, переставляти і робити з них різні конфігурації. — розповіла співзасновниця архітектурної студії Urbanideas Ольга Криворучко, яка проводила воркшоп.

Воркшоп "Точка активації" відбувся під час II Lviv Urban Forum, на якому обговорювали тему відповідальності, безпеки та соціально орієнтованої архітектури.

Організатори воркшопу вирішили попрацювати з громадським простором на Підзамчі, який є не дуже активним. Його мають намір зробити більш привабливим, щоб там хотілось проводити час.

Раніше ми повідомляли, що у Львові вихованці дитячих садків разом із батьками та вихователями зібрали понад один мільйон гривень на дрони для військових.

Також у Львові у неділю, 30 червня, презентували результати всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт відновлення музею генерала Української повстанської армії Романа Шухевича.