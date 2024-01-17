Во Львове подозрение получили супруги за присвоение средств через фейковый интернет-магазин

Полиция вручает подозрение супругам. Фото: Национальная полиция

Львовская полиция сообщила о подозрении в мошенничестве супругам львовян, которые выманивали деньги из граждан Украины. Мошенническая пара этим занималась под предлогом фейкового интернет-магазина женской одежды.

Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Читайте также:

Супруги мошенников получили подозрение

По данным правоохранителей, 31-летний мужчина и его на год старшая жена создали в соцсетях страницу с объявлениями о продаже женской одежды по доступным ценам. Но при этом товаров, которые злоумышленники предлагали клиентам, они не имели и не собирались их продавать. Средства, которые граждане им переводили на номер карты в качестве оплаты, они забирали себе.

Источник: Facebook Полиции Львовской области

Правоохранители задокументировали девять фактов присвоения денег в сумме от 990 до 2040 гривен. Супруги разоблачили работники управления противодействия киберпреступлениям во Львовской области в сотрудничестве с оперативниками и следователями Львовского райуправления полиции.

Мошенники получили подозрение по статье УКУ "Мошенничество", им грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Напомним, ранее в одном из департаментов Львовской ОВА сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски. Они проходили в рамках уголовного производства по государственным закупкам.

В то же время недавно на одной из городских улиц прохожие нашли мертвым 44-летнего военнослужащего. Правоохранители говорят, что следов насильственной смерти нет, тело было отправлено на экспертизу.