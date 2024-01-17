У Львові підозру отримало подружжя за привласнення коштів через фейковий інтернет-магазин
Львівська поліція повідомила про підозру у шахрайстві подружжю львів'ян, які видурювали гроші з громадян України. Шахрайська пара цим займалася під приводом фейкового інтернет-магазину жіночого одягу.
Про це йдеться у повідомленні поліції Львівської області.
Подружжя шахраїв отримало підозру
За даними правоохоронців, 31-річний чоловік та його на рік старша дружина, створили в соцмережах сторінку з оголошеннями про продаж жіночого одягу за доступними цінами. Та при цьому, товарів, які зловмисники пропонували клієнтам, вони не мали, і не збиралися їх продавати. Натомість кошти, які громадяни їм переказували на номер карти, як оплату, вони забирали собі.
Правоохоронці задокументували дев’ять фактів привласнення грошей, сумою від 990 до 2040 гривень. Подружжя викрили працівники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області у співпраці з оперативниками та слідчими Львівського райуправління поліції.
Шахраї отримали підозру за статтею ККУ "Шахрайство", їм загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
Нагадаємо, що раніше в одному з департаментів Львівської ОВА співробітники Служби безпеки України проводили обшуки. Вони відбувалися в межах кримінального провадження щодо державних закупівель.
Водночас не так давно на одній з міських вулиць перехожі знайшли мертвим 44-річного військовослужбовця. Правоохоронці кажуть, що слідів насильницької смерті немає, тіло відправили на експертизу.
Читайте Новини.LIVE!