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У Львові підозру отримало подружжя за привласнення коштів через фейковий інтернет-магазин

17 січня 2024 22:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Львові підозру отримало подружжя за привласнення коштів через фейковий інтернет-магазин
Поліція вручає підозру подружжю. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Львівська поліція повідомила про підозру у шахрайстві подружжю львів'ян, які видурювали гроші з громадян України. Шахрайська пара цим займалася під приводом фейкового інтернет-магазину жіночого одягу. 

Про це йдеться у повідомленні поліції Львівської області

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Подружжя шахраїв отримало підозру

За даними правоохоронців, 31-річний чоловік та його на рік старша дружина, створили в соцмережах сторінку з оголошеннями про продаж жіночого одягу за доступними цінами. Та при цьому, товарів, які зловмисники пропонували клієнтам, вони не мали, і не збиралися їх продавати. Натомість кошти, які громадяни їм переказували на номер карти, як оплату, вони забирали собі.

У Львові підозру отримало подружжя за привласнення коштів через фейковий інтернет-магазин
Джерело: Facebook Поліції Львівської області

Правоохоронці задокументували дев’ять фактів привласнення грошей, сумою від 990 до 2040 гривень. Подружжя викрили працівники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області у співпраці з оперативниками та слідчими Львівського райуправління поліції.

Шахраї отримали підозру за статтею ККУ "Шахрайство", їм загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Нагадаємо, що раніше в одному з департаментів Львівської ОВА співробітники Служби безпеки України проводили обшуки. Вони відбувалися в межах кримінального провадження щодо державних закупівель. 

Водночас не так давно на одній з міських вулиць перехожі знайшли мертвим 44-річного військовослужбовця. Правоохоронці кажуть, що слідів насильницької смерті немає, тіло відправили на експертизу.

Львів
гроші
Україна
шахрайство
Кримінал

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