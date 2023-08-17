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Во Львове полиция ищет мужчину, избившего трансгендерную военную

17 августа 2023 14:09
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове полиция ищет мужчину, избившего трансгендерную военную
Трансгендерная военная Хелен, избитая во Львове. Фото: babehell.en/Instagram
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Накануне в полицию с заявлением об избиении обратилась трансгендерная женщина. В ее заявлении указано, что 15 августа около 22.20 на улице Староеврейской во Львове неизвестный мужчина нанес ей несколько ударов в лицо.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовщины.

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Как сообщили в KyivPride, трансгендерная военная Хелен приехала во Львов в отпуск по семейным обстоятельствам.

"Умерла мама Хелен, и девушка приехала, чтобы ее похоронить. В один из свободных вечеров во вторник 15 августа Хелен сидела на улице в центре города, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. К ней внезапно подошел незнакомый мужчина и начал агрессивно общаться. Хелен попросила его отойти, и в следующую секунду мужчина ударил ее в нос" , — говорится в сообщении.

По указанному факту правоохранители открыли уголовное дело. Действия злоумышленника квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозных убеждений. Продолжаются следственные действия.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове жестоко избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери.

Также мы писали, что во Львовской области Стрыйский районный суд вынес приговор военному, который использовал подчиненных для работ на строительстве. А также организовал систематический сбор средств на свою личную карту "для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения".

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