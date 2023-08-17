У Львові поліція шукає чоловіка, який побив трансгендерну військову

Трансгендерна військова Хелен, яку побили у Львові. Фото: babehell.en / Instagram

Напередодні, до поліції із заявою про побиття звернулась трансгендерна жінка. У її заяві вказано, що 15 серпня, близько 22.20 на вулиці Староєврейській у Львові невідомий чоловік завдав їй кількох ударів в обличчя.

Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

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Як повідомили у KyivPride, трансгендерна військова Хелен приїхала до Львова у відпустку за сімейними обставинами.

"Померла мама Хелен, і дівчина приїхала, щоб її поховати. В один з вільних вечорів у вівторок 15 серпня Хелен сиділа на вулиці в центрі міста, їла і розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв'язку. До неї раптово підійшов незнайомий чоловік і почав агресивно спілкуватися. Хелен попросила його відійти, і в наступну секунду чоловік вдарив її в носа" , — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Дії зловмисника кваліфіковані, як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові жорстоко побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері.

Також, ми писали, що у Львівській області Стрийський районний суд виніс вирок військовому, який використовував підлеглих для робіт на будівництві. А також організував систематичний збір коштів на свою особисту карту "для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу".