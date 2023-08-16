У Львові жорстоко побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері

Трансгендерна військова Хелен, яку побили у Львові. Фото: babehell.en / Instagram

У вівторок, 15 серпня, у центрі Львова жорстоко побили трансгендерну військову. У дівчини на ім'я Хелен померла мама і вона приїхала, щоб її поховати.

Про це йдеться у матеріалі громадської організації "КиївПрайд".

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Повідомляється, що в один з вечорів Хелен сиділа на вулиці в центрі міста та розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв'язку. У цей момент до неї раптово підійшов невідомий чоловік та почав агресивно спілкуватися.

На прохання відійти, кривдник вдарив Хелен у ніс, промовивши слова: "Ти шо, п**дар?". Після удару дівчина втратила координацію, однак, нападник вдарив її ще кілька разів.

Після цього дівчині вдалося відійти на декілька метрів і зафіксувати на відео напад. Відповідне відео вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На ньому, зокрема, можна побачити кроваві сліди від удару на обличчі.

Відео нападу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області Стрийський районний суд виніс вирок військовому, який використовував підлеглих для робіт на будівництві. А також організував систематичний збір коштів на свою особисту карту "для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу".

Також ми писали, що у Львові суд виніс вирок 41-річній жінці за привласнення 600 тис. грн з кредитної спілки. Жінці призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.